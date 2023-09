Problem niskich cen kukurydzy: MRiRW proponuje dopłaty i skup przez Krajową Grupę Spożywczą

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus odniósł się do kwestii niskich cen kukurydzy. Polityk przedstawił rozwiązania, jakie w najbliższym czasie ma zaproponować Ministerstwo, aby rozwiązać ten problem.

Pierwsze z nich to dopłaty dla podmiotów skupujących kukurydzę.

– Czekam i mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu dostanę zgodę Komisji Europejskiej na dopłatę 200 zł do do tony (kukurydzy) z zeszłego roku. To pomoże firmom, które czekają na tą pomoc. Chodzi o to, żeby firmy zaczęły skupować. Jeżeli dostaną po 200 zł do tony, to będą skupować, to podniosą cenę. To jest mechanizm, na który czekamy i ja wczoraj rozmawiałem z Unią Europejską, może użyję nawet słowa nawet, błagałem o to, żeby jak najszybciej tą zgodę (na dopłaty, red.) mieć, bo to jest bardzo ważne – wyjaśniał minister.

Kolejny mechanizm to skup ziarna przez Krajową Grupę Spożywczą.

– Krajowa Grupa Spożywcza po prostu skupi dwa razy więcej kukurydzy niż kupowała do tej pory po to, żeby było na rynku zapotrzebowanie – dodał Telus.

Minister zapytany o cenę proponowaną przez KGS powiedział, że ma nadzieję, że będzie ona wyższa niż ta, którą proponują podmioty prywatne.