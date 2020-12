Prezydent podpisał ustawę o paszach

Hodowcy zwierząt mogą odetchnąć. Problem dostępu do pasz białkowych w najbliższych latach został rozwiązany. Prezydent RP Andrzej Duda 3 grudnia podpisał ustawę z 19 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o paszach.

Celem nowelizacji zmiana terminu wejścia w życie przepisów dotyczących zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, które zawarte są w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285). Termin określony obecnie w art. 65 ustawy na dzień 1 stycznia 2021 r. zostanie zastąpiony terminem 1 stycznia 2023 r.

– Tym samym do dnia 1 stycznia 2023 r. wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego będzie dozwolone. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

W ocenie ekspertów obecnie niemożliwe jest zastąpienie Polsce pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego inna karmą zawierającą zastępcze, wysokobiałkowe składniki.

Soja jest najlepiej przyswajalnym białkiem roślinnym w żywieniu zwierząt. Natomiast wykorzystanie krajowych plonów upraw bobowatych grubonasiennych w przemyśle paszowym jest nadal niewielkie ze względu na zbyt niską dostępność dużych partii surowca o wyrównanych parametrach jakościowych.

Według szacunków z 2018 r. udział śruty sojowej w pokryciu zapotrzebowania na białko paszowe w Polsce wynosi ok. 62 proc.; 23 proc. białka pochodzi z komponentów rzepakowych, ok. 7,5 proc. ze śruty słonecznikowej, a tylko 6,5 proc. stanowi białko nasion roślin strączkowych.