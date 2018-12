Prezydent podpisał….

Prezydent RP Andrzej Duda 20 grudnia podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Celem ustawy jest przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, zawartego w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach oraz w konsekwencji przepisu karnego penalizującego wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie w żywieniu zwierząt pasz GMO, zawartego w art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy. W obecnym stanie prawnym, przepis końcowy ustawy o paszach, tj. przepis art. 65 stanowi, że wyżej wymieniony zakaz wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przedłożona do podpisu ustawa przesuwa ten termin na dzień 1 stycznia 2021 r. Tym samym ustawa spowoduje, że do dnia 1 stycznia 2021 r. możliwe będzie w Polsce stosowanie pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego w żywieniu zwierząt.

Jak zaznacza Kancelaria Prezydenta RP konieczność przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO podyktowana jest faktem, iż zakaz ich stosowania od dnia 1 stycznia 2019 r. spowodowałby znaczne trudności z zakupem surowca wolnego od GMO w ilości spełniającej zapotrzebowanie.

Ponadto w drodze ustawy nałożono na ministra właściwego do spraw rolnictwa obowiązek opracowania planu wykorzystania krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł krajowych.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP