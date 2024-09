Prezydent Duda na Ogólnopolskich Dożynkach: Podziękowania dla rolników i apel o jedność w obliczu wyzwań 

Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości dożynkowych podziękował rolnikom za obecność na Jasnej Górze, będącą wyrazem podtrzymywania wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa w Polsce.

Rolnicy gwarantem kontynuacji tradycji

– To dla mnie także i sposobność, aby podziękować także za wielki wkład, jaki przez pokolenia, przez stulecia dajecie, by Polska trwała, by trwał nasz naród, by trwały nasza tradycja i nasza kultura – mówił prezydent Duda.

Żywią i bronią

Zbieżność terminu Ogólnopolskich Dożynek i 85 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej skłoniła prezydenta do przypomnienia, że polscy rolnicy, zgodnie z dewizą kosynierów z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, walczyli na wszystkich frontach wojny w obronie Rzeczypospolitej.

– Ludzie młodzi, chłopcy z polskich wsi, mężczyźni, tak jak stawali w roku 1920 na wezwanie Wincentego Witosa, by bronić Polski przed najazdem sowieckim, tak byli i w gotowości w 1939 roku i stanęli, by bronić ojczyzny i walczyli za nią przez cały okres II wojny światowej w oddziałach partyzanckich, na frontach II wojny światowej, i tym wschodnim, i tym zachodnim – przypominał Andrzej Duda.

Bez podziałów politycznych

Prezydent zwrócił też uwagę na fakt, że w Ogólnopolskich Dożynkach uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, nie tylko obecni, ale również byli:

– Dziękuję też, że są tu ze mną i modlą się z Wami, i składają hołd i obecny Minister Rolnictwa, i byli Ministrowie Rolnictwa w poprzednim rządzie. To ważne, by polska wieś stała razem właśnie tutaj, przy ojczyźnie, klęcząc przed częstochowskim wizerunkiem Matki Najświętszej, Czarnej Madonny – powiedział prezydent, za co został nagrodzony oklaskami.

Wyzwania a prezydencja Polski w UE

Prezydent Andrzej Duda odniósł się także do aktualnych problemów rolników, podkreślając, że wie, iż rolnicy obawiają się o swoją przyszłość, a ten niepokój wynika m.in. z niepewności co do zasad ustalanych na poziomie Unii Europejskiej.

– Jest wiele pytań, na które musi nastąpić bardzo konkretna odpowiedź. Zbliża się polska prezydencja w Unii Europejskiej. I w kontekście tego, że to my będziemy przewodniczyli Radzie Unii Europejskiej, trzeba stanowczej poważnej dyskusji, by można było te obawy rozwiać; by można było to, co trzeba, zmienić; temu, czemu trzeba, zapobiec. Albowiem jest wiele obaw, z których ogromna część jest uzasadniona.

Apel o pomoc poszkodowanym rolnikom

Prezydent zwrócił się też z bezpośrednim apelem do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego o środki na pomoc rolnikom poszkodowanym przez klęski żywiołowe:

– Panie Ministrze, muszą zostać wygospodarowane środki na to, by rolnikom pomóc. Tak jak były one wygospodarowane przez ostatnie lata, tak i w tym roku te środki muszą się znaleźć. Mogę Pana Ministra zapewnić, że w tym zakresie może liczyć na moje wsparcie. Wierzę w to, że będzie mógł liczyć w tym zakresie także i na wsparcie opozycji, bo wszyscy rozumiemy, że wygospodarowanie środków na ten cel jest potrzebne – mówił prezydent Andrzej Duda.

Wybory prezydenckie 2025

Andrzej Duda zaapelował do rolników o uczestnictwo w przyszłorocznych wyborach prezydenckich podkreślając, że są one niezwykle ważne w kontekście niepewnej sytuacji międzynarodowej.

– Jak wiemy, czas jest trudny, także pod względem bezpieczeństwa. Trzeba to bezpieczeństwo umacniać, tak aby nigdy więcej nie powtórzyło się to, co stało się w 1939 roku, że pomimo bohaterstwa polscy żołnierze nie byli w stanie obronić swojej ojczyzny, bo nie było nowoczesnego lotnictwa w liczbie wystarczającej do potrzeby obrony Rzeczypospolitej, nie było nowoczesnych czołgów, które byłyby w stanie obronić Rzeczpospolitą przed tamtą nawałą hitlerowskich Niemiec – podkreślał prezydent.

Odpowiedzialność władz za bezpieczeństwo Polaków

– I dlatego władze muszą być wybrane odpowiedzialnie z Prezydentem Rzeczypospolitej na czele. Proszę, żebyście o tym pamiętali i poszli do wyborów prezydenckich, i podjęli mądrą decyzję, wybierając takiego kandydata, który będzie w Waszym przekonaniu tym, który zapewni właściwy kierunek budowania bezpiecznej przyszłej Polski, w której będziemy mogli wychowywać kolejne pokolenia młodych Polaków w spokoju, w bezpieczeństwie i w naszej tradycji, która jest fundamentem naszego istnienia – powiedział prezydent RP Andrzej Duda.

źródło informacji: Kancelaria Prezydenta RP