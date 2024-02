Prezes Kaczyński poprosi komisarza Wojciechowskiego o podanie się do dymisji!

TVN 24 informuje, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jeszcze dziś zadzwoni do komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z prośbą o podanie się do dymisji.

Deklaracja prezesa Kaczyńskiego padła wobec dziennikarzy w Sejmie. Powodem prośby prezesa mają być „niefortunne wypowiedzi” komisarza Wojciechowskiego oraz protesty rolników. Jarosław Kaczyński powiedział, że w obecnej sytuacji „nie może inaczej” postąpić, choć nie odpowiedział na pytanie, czy jest zadowolony z pracy Janusza Wojciechowskiego. Powiedział też, że „to skrócenie misji tylko o kilka miesięcy, bo przecież kolejny komisarz będzie wyłoniony przez obecną większość”.

– Ale czy zakończy, tego po prostu nie wiem, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie. To jest wyłącznie jego decyzja, ale ze względu na te bardzo niefortunne wypowiedzi, powinien tę swoją misję zakończyć – mówi prezes Kaczyński cytowany przez TVN24.