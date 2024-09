Prezes GUS obwieścił dochód rolnika: ponad 5 tys. rocznie z hektara

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował 20 września 2024 r. obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2023 r.

– Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 2024 r. poz. 1176) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2023 r. 5451 zł. – poinformował rolników prezes GUS.

Średnia wielkość gospodarstwa w Polsce to 11,42 ha. Dochód z takiej powierzchni (o ile jest to gleba klasy IV) to 62 250 tys. zł rocznie, czyli ok. 5 100 zł. na rodzinę. Przyjmując, że rodzina średnio liczy 3 osoby (a przecież zazwyczaj liczy więcej osób) to 1 700 zł na osobę.

Wg danych GUS w roku 2023 przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych wyniosły 1636 zł i były wyższe nominalnie o 9,4%, a realnie niższe o 1,8% od wydatków z 2022 r. Dla porównania, w roku 2022 dochód z hektara wyniósł 5549 zł, czyli też był wyższy, przy niższych wydatkach.

Oznacza to, że przeciętnie rolnicy i ich rodziny wydają wszystkie pieniądze na podstawowe produkty i usługi. To najlepsza odpowiedź na pytanie o przyczyny braku następców w gospodarstwach.