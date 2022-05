Premiera opryskiwacza John Deere R900. Co oferują nowe maszyny?

W drugiej połowie kwietnia w Bednarach miała miejsce polska premiera opryskiwacza John Deere R975i. Rozstaw belki opryskowej maszyny o pojemności zbiornika 7500l wynosi 36 m, a dysze opryskowe rozłożone są co 25 cm.

– Tę opcję z 25-centymetrowym rozstawem dysz nazwaliśmy rozwiązaniem typu „On Centre” („pośrodku”). Dlaczego? Ponieważ między każdą parą korpusów dysz o rozstawie 50 cm na belce opryskowej umieszczana jest dodatkowa dysza. Dodaliśmy też korpusy dysz krańcowych, które poszerzają lub odcinają oprysk. Eliminujemy dzięki temu niedokładną aplikację substancji w okolicach końca belki. Cały układ oprysku można dowolnie konfigurować w zależności od uprawy, a jeśli planujemy opryskiwać teren pasowo w celu zmniejszenia kosztów produkcji. To perfekcyjnie przemyślana strategia – mówił Karol Zgierski, specjalista ds. produktu z John Deere Polska.

Wydajność R975i dodatkowo zapewnia 2-obwodowy system PowerSpray™ – gwarantuje szybsze napełnianie, dynamiczne mieszanie oraz skuteczne płukanie. Co więcej, system błyskawicznie dostosowuje się do zmiany prędkości opryskiwacza lub sekcji.

– Dzięki takiej technologii jak w R900, oszczędzamy nawet 5 proc. na zakupie środków ochrony roślin. Tak zaawansowane maszyny są jednym z filarów rolnictwa precyzyjnego, które dąży do maksymalnej optymalizacji procesów rolniczych, a co za tym idzie = kosztów – mówi Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.

W gospodarstwie wspomaganym nowoczesnymi technologiami kluczową rolę może odgrywać Operations Center, które pozwala zarządzać gospodarstwem w sposób świadomy.

System pozwala użytkownikom zbierać bardzo duże ilości danych, które następnie jest w stanie przekuć na strategiczne decyzje, a co za tym idzie rzeczywiste wyniki ekonomiczne. Operations Center to darmowe narzędzie wraz aplikacją mobilną do zarządzania gospodarstwem, dostępnym dla każdego rolnika a dzięki połączeniu z usługami firm zewnętrznych daje klientom nieograniczone możliwości w zbieraniu danych, czyli tego, co najcenniejsze.

Dane maszyn, dokumentacja agronomiczna jak i ustawienia maszyn są zapisywane w „chmurze” Operations Center. Dzięki systemowi telematycznemu JDLink mamy możliwość sprawdzenia informacji o lokalizacji i godzinach pracy maszyny (co jest bardzo ważne dla zaplanowania przeglądów okresowych z odpowiednim wyprzedzeniem), monitoring kodów błędów, zdalną diagnostykę za pomocą Service Advisor Remote a nawet wykrywanie potencjalnych usterek za pomocą usługi Expert Alerts.