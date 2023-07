Premier Ukrainy o imporcie zbóż: Wzywam Polaków do udzielenia Ukrainie wsparcia

Ukraiński premier wyraził wczoraj na posiedzeniu rządu wdzięczność za “nadzwyczajną pomoc” Polski dla Ukrainy w kontekście toczącej się wojny i zaapelował o otwarcie granic dla ukraińskiego zboża po 15 września.

– Zawsze jako pierwsi wspieracie Ukrainę. Rozumiecie lepiej niż ktokolwiek inny, że Ukraina jest teraz tarczą, która uniemożliwia rosyjskim barbarzyńcom wejście do Europy. Dlatego apelujemy, by nie ulegać sloganom i populizmowi. W sytuacji, gdy Rosja złamała porozumienie zbożowe w kontekście możliwego światowego kryzysu żywnościowego, wzywam Polaków do udzielenia Ukrainie wsparcia i tym samym doprowadzenia Rosji w ślepy zaułek – powiedział Denys Szmyhal cytowany przez Agropolit.

Premier podkreślił problemy w eksporcie zboża po zablokowaniu przez Rosję szlaku czanomorskiego oraz zadeklarował stronie polskiej “współpracę i dialog ekspercki zamiast haseł i doraźnych politycznych korzyści”