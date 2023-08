Premie dla młodych rolników – początek naboru za 8 dni. Komu, na co i ile przysługuje? 

W ramach PS WPR 2023-2027 w dniach od 30 sierpnia do 29 września 2023 r. będzie prowadzony przez ARIMR nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników – informuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Pomoc finansowa przysługuje osobom, które w dniu złożenia wniosku mają skończone 18 lat i nie ukończone 41 lat, działalność rolniczą rozpoczęły nie wcześniej niż 2 lata przez złożeniem wniosku lub jeszcze w ogóle jej nie zaczęły, posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa, zawodowe kwalifikacje rolnicze lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności, złożyły biznesplan z zobowiązaniem do jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata następujące po roku wyjściowym.

W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności do prowadzenia gospodarstwa jako kierujący, wnioskujący o dofinansowanie rolnik może zobowiązać się do ich uzupełnienia w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, przy czym rozpocząć to musi najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Pomoc przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami, zakup nieruchomości rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, nasadzenia w sadach i plantacjach wieloletnich, zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów do pracy w gospodarstwie, oraz “zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe)”.

Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł, druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł.

Ogólnie na premie dla młodych rolników przeznaczone jest 811 mln zł (4055 dotacji).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. włącznie, tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE)

