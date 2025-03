Premie dla młodych rolników. Będą uproszczenia

W najnowszym projekcie rozporządzenia ministerstwa rolnictwa przewidziano uproszczenia w działaniu Premia dla młodego rolnika w ramach PROW na lata 2014-2020. Dotyczą one m.in. wniosków o drugą ratę pomocy.

Środki, o które wnioskowali młodzi rolnicy w ramach PROW 2014-2020 powinny być wypłacone do końca 2025 r. Okazuje się, że pod koniec lutego br. około 2 900 rolników było jeszcze w trakcie realizacji biznesplanów i przed złożeniem wniosku o płatność drugiej raty pomocy.

Przypomnijmy, że pomoc jest wypłacana w dwóch ratach, z tym, że ta druga dopiero na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat albo 4 lat (w przypadku wydłużenia okresu realizacji biznesplanu) od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Także zostało niewiele czasu. ARiMR podaje, że prawie 100 proc. biznesplanów przyjętych do finansowania podlega zmianie wymagającej zgody dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, co trwa około 30 dni i istnieje spore ryzyko, że nie uda się obsłużyć wniosków w terminie. Tego typu wniosków o wypłatę drugiej raty może do Agencji niebawem wpłynąć nawet 26,8 tys. (Restrukturyzacja małych gospodarstw i Premie dla młodych rolników). Agencja zawnioskowała o zmianę w tym zakresie.

Przyspieszenie drogi administracyjnej

Rolnik dzięki zaproponowanym zmianom zamiast występować do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu będzie mógł złożyć od razu wniosek o płatność drugiej raty pomocy wraz ze zmienionym biznesplanem oraz oświadczeniem o dokonaniu zmiany założeń biznesplanu. Zaproponowane rozwiązanie zapewni rozpatrzenie złożonego wniosku o płatność drugiej raty w terminie umożliwiającym wypłatę pomocy do końca 2025 r.

Ewidencja przychodów i rozchodów

Rolnicy, którzy zdecydowali się na złożenie wniosku o Premię dla młodych rolników muszą prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę przychodów i rozchodów lub księgę rachunkową przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty.

Sposób i wzór prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie były ściśle określone. Doradcy rolniczy zwracali uwagę, że w przypadku innych działań np. z PS dla WPR, można korzystać również z narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa rolnego.

– Narzędzie zostało opracowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ–PIB) na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Narzędzie zostało dostosowywane do wykorzystania w wybranych interwencjach PS WPR tak, aby beneficjenci PS WPR mogli przy jego pomocy realizować zobowiązanie do prowadzenia m.in. ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie oraz przygotować zestawienia sprzedaży i wykaz faktur – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Dodanie narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa jako kolejnego sposobu realizacji zobowiązania beneficjenta do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie (zobowiązanie wykonywane do upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy) będzie pomocne dla rolników, którzy planują skorzystać również z innych interwencji PS WPR, gdyż wprowadzone tam dane można wykorzystać również w innych podziałaniach.

Źródło: topagrar.pl

