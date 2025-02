Premie dla młodego rolnika – punktacja. Sprawdź, w czym możesz zapunktować w 2025 roku?

W ramach programu Młody Rolnik wniosek o dotację zostanie zakwalifikowany, jeśli uzyska minimalną ilość punktów. Ale im więcej punktów, tym większa szansa na przyznanie premii dla młodych rolników. Zobaczmy więc, na które kryteria naboru rolnik ma jeszcze realny wpływ, by w czerwcu uzyskać więcej punktów. Jak będzie wyglądać punktacja młodego rolnika w 2025 roku?

Minimalna punktacja za premię dla młodego rolnika

Aby wniosek młodego rolnika został przyjęty, musi liczyć łącznie przynajmniej 7 punktów. Ale nie jest to pewnik otrzymania przez rolnika dotacji.

Punkty dla młodego rolnika 2025 – Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie

Rolnik może jeszcze przeanalizować kryterium powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie podczas przygotowywania biznesplanu. W tym przypadku do zdobycia jest maksymalnie 3 punkty, które przyznawane są za powierzchnie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej.

Różnica wieku – ile punktów można zdobyć za różnicę wieku między przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem?

Warto to sprawdzić zawczasu, bo im większa różnica wieku pomiędzy przekazującym a młodym rolnikiem, tym więcej punktów. Konkretnie to, jeśli różnica wieku wynosi 15-25 lat, są to 3 punkty. Natomiast gdy jest już powyżej 25 lat, to aż 5 punktów.

Punkty za przejmowanie gospodarstwa

Młody rolnik, który przejmie przynajmniej jedno gospodarstwo w całości, może zdobyć kolejne punkty. W tym kryterium jest propozycja Komitetu Monitorującego, by zwiększyć punktację z 4 do 5.

Uczestnictwo w systemach jakości – ile punktów dla młodego rolnika?

Za uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w systemach jakości rolnik może otrzymać: dla rolnictwa ekologicznego w ramach unijnych systemów jakości – 4 punkty, a dla innego niż ekologiczne – 2. W przypadku krajowych systemów jakości przyznawany jest 1 punkt.

Natomiast to, co ważne w tym kryterium – punkty się sumują. Dlatego można jeszcze rozważyć zaangażowanie w systemy, aby zdobyć większą ilość punktów w naborze o premie dla młodych rolników.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa – jak jest punktowana?

To kolejne kryterium, które rolnik określa w biznesplanie i nad którym warto popracować. Za wielkość ekonomiczną gospodarstwa powyżej 19 500 euro młody rolnik otrzymuje do 3 punktów.

Punkty za produkcję zwierzęcą – ile punktów za prowadzenie produkcji zwierzęcej dla młodego rolnika?

Za prowadzenie produkcji zwierzęcej młody rolnik może uzyskać kolejne punkty. Będzie to najprawdopodobniej nie 2, a już 3 punkty. Warunkiem jest jednak, by co najmniej 50% wielkości ekonomicznej gospodarstwa stanowiła produkcja zwierzęca.

Dotychczasowa aktywność zawodowa młodego rolnika – punktacja

Jeśli młody rolnik jest na dzień złożenia wniosku domownikiem, uczniem w trybie dziennym, studentem na studiach stacjonarnych, zarejestrowanym bezrobotnym, to za dotychczasową aktywność zawodową może otrzymać 1 punkt. Jaki rolniku masz status?

Punkty za kwalifikacje zawodowe młodego rolnika

To kryterium wymaga czasu, tak więc pozostają do oceny kwalifikacje zawodowe, takie, jakie rzeczywiście w dniu naboru posiada młody rolnik. Przypomnijmy tylko, że za wykształcenie wyższe kierunkowe można będzie tu zdobyć maksymalnie 5 punktów, jeśli propozycja Komitetu Monitorującego zostanie zaakceptowana. A jest nią podwyższenie punktacji każdorazowo o 1 punkt za odpowiednie kwalifikacje zawodowe i umiejętności.

Natomiast, w przypadku braku wymaganych kwalifikacji, rolnik może brać udział w programie, lecz zobowiązuje się do ich uzupełnienia. Lecz za zobowiązanie punktów nie otrzymuje.

Źródła: gov.pl