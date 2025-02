Premia dla młodych rolników 2025 – Jakie wymagania?

Premie dla młodych rolników wystartują w połowie 2025 roku. Na ten cel przeznaczone jest 810 mln zł. Sprawdź, kto może ubiegać się o premie dla młodych rolników i jak się przygotować do naboru zawczasu, by nie przegapić wsparcia finansowego!

Uczestnicy programu otrzymają 200 tys. jednorazowej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. Ale zanim to się stanie, rolnicy muszą spełnić szereg warunków.

Kto może ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

Premie dla młodych rolników są kierowane do osób pełnoletnich, ale nie starszych niż 40 lat. Oznacza to, że w dniu składania wniosku wnioskodawca nie można mieć ukończonych 41 lat. To podstawowy wymóg, który należy spełnić, by składać wniosek o dotację.

Wymagania Programu Młody Rolnik

Na etapie wnioskowania o premię dla młodego rolnika nie ma wymogu, by być właścicielem gruntów rolnych. W biznesplanie należy jednak dokładnie opisać plan przejęcia lub nabycia gruntów oraz rozwój gospodarstwa.

W tym miejscu przypomnijmy, że prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rozpoczyna się z dniem, kiedy rolnik staje się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara użytków rolnych.

Wspomnijmy też, że premie dla młodych rolników są przyznawane osobom, które najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, rozpoczną prowadzenie działalności jako kierujący w gospodarstwie o łącznej powierzchni gruntów nieprzekraczającej 300 ha i wielkości ekonomicznej nie większej niż 150 000 euro.

Jeśli rolnik prowadzi działalność rolniczą przed złożeniem wniosku o dotację z młodego rolnika, musi pamiętać, że działalność ta nie może być rozpoczęta wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopłatę.

Realizacja biznesplanu młodego rolnika

Co istotne, rolnik zobowiązuje się do realizacji obowiązkowego w naborze biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe, które następują po roku wyjściowym, niezależnie od daty zawartej umowy.

Kwalifikacje zawodowe młodego rolnika

Aby uzyskać premię dla młodego rolnika rolnik musi albo posiadać już odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, które wynikają z wykształcenia (ew. wykształcenia i stażu pracy). Albo, w przypadku ich braku, zadeklarować zamiar ich uzupełnienia w okresie 36 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Ważne, by rozpoczął naukę najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania premii.

Kto może dostać młodego rolnika?

W przypadku, gdy rolnik jest w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają kryteria naboru do programu dla młodych rolników, to pomoc finansową otrzyma tylko jeden z nich, za pisemną zgodą drugiego. Dotyczy to także małżeństw posiadających rozdzielność majątkową bądź prowadzących odrębne gospodarstwa rolne.

Źródła: ARiMR