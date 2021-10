Precyzja przy dużej szerokości roboczej, czyli Kuhn Optimer z systemem Steady Control

Seria bron talerzowych Optimer to narzędzia do intensywnego mieszania gleby na głębokościach od 5 do 15 cm. W zeszłym roku firma Kuhn prezentowała maszynę o szerokości 12 m, zaś w tym przyszedł czas na prezentację Optimera 9000 o szerokości roboczej 9 m.

Maszyny występują z dyskami o średnicy 510 mm i 620 mm. Talerze o średnicy 620 mm przeznaczone są do pracy głębokiej, nawet do 15 cm, po to, aby wprowadzić dużą ilość resztek pożniwnych, poplonów, bądź też chociażby obornika w glebę.

Cechą najważniejszą, opatentowaną przez firmę Kuhn, jest Steady Control, czyli system, który monitoruje głębokość pracy tej maszyny i utrzymuje maszynę na dużej sztywności na przegubach, po to, aby dostosować ją do nierówności terenu.

– Żeby walczyć z chwastami po żniwach, trzeba uprawić glebę na 5 cm. Przy 9, 12 m [szer. roboczej, przyp. red.] nie jest to takie proste. System Steady Control jest dostępny w szerokościach od 6 do 12 m i on umożliwia nam penetrację gleby na 5 cm. Jeśli takie maszyny wprowadzają nasiona głębiej niż na 5 cm, one powracają wtedy, kiedy siejemy roślinę główną, co jest problematyczne potem w ochronie – wyjaśnia Artur Szymczak, dyrektor zarządzający w Kuhn Maszyny Rolnicze.

Brony Optimer 9000 mogą współpracować z ciągnikami o mocy od 270 KM, a najlepsze efekty uzyskiwane są podczas uprawy przy prędkościach roboczych od 13 do 18 km/h.