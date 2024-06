Obszar wiejski z prawną gwarancją do smrodu i kurzu

Zaproponowaliśmy ministrowi rolnictwa projekt ustawy o obszarach wiejskich. Co to jest, obszar wiejski? Obszar wiejski to taki obszar, w którym ma prawo śmierdzieć, ma prawo się kurzyć. Tego zabraniają nam nowi mieszkańcy wsi – mówił Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZRiOR podczas spotkania rolników z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

Sławomir Izdebski podkreślił, że choć protesty rolnicze koncentrują się na Zielonym Ładzie i imporcie z Ukrainy, to najważniejsze jest zrealizowanie 5 postulatów “nie cierpiących zwłoki”, stanowiących część “Rolniczej 12.”

Kredyt odnawialny dla rolników

Jak najszybciej powinny być wprowadzone kredyty dla rolników. Przykładem może być rozwiązanie stosowane w Holandii, gdzie rolnik może skorzystać z rolniczego kredytu odnawialnego. W sytuacji np. zbyt niskich cen produktów rolnik mógłby wziąć pieniądze z banku na odnowienie produkcji, a produkt przetrzymać w oczekiwaniu na lepsze ceny.

Ustawa o obszarach wiejskich

Drugim postulatem jest przyjęcie ustawy o obszarach wiejskich, gwarantującej rolnikom swobodę prowadzenia działalności. Nowi mieszkańcy wsi – nie rolnicy – utrudniają a czasem uniemożliwiają normalną pracę rolników, protestując przeciwko przysłowiowemu “smrodowi i kurzowi”.

– Tak jak w mieście czuć woń spalin, tak na wsi, gdzie rolnik produkuje żywność, oczywiste jest, że zawsze będzie śmierdziało gnojem – mówił Sławomir Izdebski. – Dlatego potrzebujemy ustawy, w której będzie zapisane, że obszar wiejski to taki obszar, w którym ma prawo śmierdzieć, ma prawo się kurzyć, i nikt nie może w to ingerować.

Magazyny na zboże czy baraki?

Do poprawy jest ustawa o budowie magazynów bez pozwolenia, która ogranicza tę budowę do magazynów o pow. 300 m2 z rozpiętością do 7 m.

– Nie będę mówił głośno, ale wiecie państwo wszyscy, z czym się kojarzy magazyn o takich wymiarach, który przy powierzchni 300m2 będzie musiał mieć 40 m długości i 7 m szerokości. Trzeba wprowadzić poprawki do tej ustawy, żeby rolnik mógł budować taki magazyn, jaki chce – tłumaczył Izdebski.

Przewodniczący OPZZRiOR powiedział, że rolnicy nie chcą budować budynków sprzecznych z prawem budowlanym, ale powinien mieć prawo budowania magazynów takich, jakich potrzebuje, bo w Polsce konieczna jest rozbudowa bazy magazynowej.

Oddłużenie gospodarstw rolnych

Sztandarowym postulatem OPZZRiOR jest kompleksowe oddłużenie rolnictwa. W ostatnich latach rolnicy, szczególnie producenci trzody chlewnej, wpadli w spiralę zadłużenia i bezskutecznie ubiegają się o pomoc od instytucji państwowych, jak KOWR. Mimo że istnieją możliwości prawne oddłużenia gospodarstwa, na przeszkodzie stoi opieszałość lub niechęć urzędników do podjęcia wysiłku.

– Nie chodzi o to, żeby ktoś spłacił długi za rolnika, ale żeby pomógł mu w oddłużeniu przy użyciu środków prawnych, które istnieją. Obecnie są trzy takie metody: restrukturyzacja, udzielanie pożyczek przez KOWR, spłata zadłużenia za przejęcie gospodarstwa. W tym trzecim przypadku właścicielem gospodarstwa staje się KOWR, ale rolnik ma możliwość odkupienia gospodarstwa w kolejnych latach – mówił Sławomir Izdebski.

Dzierżawa „na gębę” to wyłudzanie pieniędzy publicznych

Piątym postulatem jest ustawa o wydzierżawianiu gruntów rolnych. Uregulowanie dzierżawy jest absolutnie konieczne, ponieważ bardzo często umowy zawierane są “na gębę” i nie tylko dopłaty, ale również odszkodowania za straty trafiają do właściciela gruntu a nie jego użytkownika. – Nie możemy przewalczyć tej patologii, bo okazuje się, że wielu urzędników jest właścicielami takich fikcyjnych gospodarstw i dlatego nie ma woli do zmiany przepisów w tym zakresie. A przecież jeżeli Kowalski pobrał z ARiMR pieniądze za kukurydzę, której nie uprawiał, to jest to po prostu wyłudzenie pieniędzy z budżetu państwa – mówił Sławomir Izdebski.