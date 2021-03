Prawie 900 sztuk bydła przez 2 miesiące pływało po Morzu Śródziemnym. Teraz trzeba je wybić

Bydło z portu w Kartagenie w Hiszpanii miało trafić do Turcji. Niestety, dokładnie 895 sztuk nie zostało tam przyjętych, Turcy bowiem mieli wątpliwości co do stanu zdrowia zwierząt.

Podjęto jeszcze próbę dostarczenia zwierząt do Libii, jednak ta się nie powiodła i zwierzęta wróciły do Kartageny.

Teraz zwierzęta zostaną wybite; tak zadecydowały hiszpańskie służby weterynaryjne, wg których stan zwierząt nie pozwala ani na dalszy transport, ani na powrót do gospodarstw.

Według hiszpańskiego resortu rolnictwa, w chwili wypłynięcia zwierząt 18 grudnia ich stan zdrowia nie budził zastrzeżeń, co mają potwierdzać ich świadectwa zdrowia.

Źródło: AP