Prawie 70 odmian kukurydzy od 13 hodowców w Sielinku

Dzień kukurydzy w Sielinku 2024 to okazja do porównania w polu kilkudziesięciu odmian tego gatunku pochodzących z różnych hodowli. Rolnicy z Wielkopolski skorzystali z tej okazji i licznie odwiedzili Sielinko 10. października br.



W Sielinku dominują gleby klasy od IIIa do VI, które są charakterystyczne dla regionu. Pola w Sielinku niejednokrotnie, bezsprzecznie weryfikują przydatność odmian do uprawy właśnie w suchych warunkach i na lekkich glebach. Nierzadko możemy to stwierdzić podczas letnich dni pola tam organizowanych.

Wprawdzie tegoroczny sezon był łaskawy dla Sielinka i części Wielkopolski. W wielu regionach wielkość (w Sielinku do początku lipca spadło 413 l wody) i przede wszystkim rozkład opadów były dobre m.in. dla kukurydzy czy gatunków wykorzystywanych w poplonach.

Kukurydza się zatem w Sielinku udała, choć w tym roku z uwagi na płodozmian została wysiana na jednym z gorszych stanowisk. Na takich najlepiej udają się odmiany dostoswane właśnie do słabych gleb.

Na V klasie gleb w tym roku w Sielinku zebrano średnio blisko 12 t/ha (średnia uwzględnia też odmiany zniszczone przez dziki), przy wilgotności 21 proc.; najwyższy plon to 14,5 t/ha przy wilgotności 23 proc.

Na słabym stanowisku, przy typowej agrotechnice uprawy mogliśmy zobaczyć możliwości poszczególnych odmian. Na polach znajdowały się odmiany Dekalb, Farmsaat, HR Smolice, IGP, KWS, Lidea, Limagrain, Maisadour, Oseva, PHR, Saatbau, Saaten Union, Syngenta.