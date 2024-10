Prawidłowo ustawiony pług to realne oszczędności. Jak ustawić pług do pracy?

Orka jest jednym z najbardziej czaso- i kosztochłonnych zabiegów, dlatego warto zadbać o prawidłowe ustawienie pługa, które może istotnie wpłynąć na oszczędności paliwa. W tym krótkim artykule podpowiadamy na co zwrócić uwagę orząc pługiem obrotowym.

Rozpoczynając ustawienie pługa trzeba zacząć od ciągnika, a mianowicie od odpowiedniego dopasowania go do współpracującego ciągnika. Podstawą jest tutaj równy rozstaw kół na przedniej i tylnej osi ciągnik, który powinien być mierzony od wewnątrz, a część producentów pługów dopuszcza przy tym maksymalną różnicę w rozstawie na poziomie do 5 cm (szerszy rozstaw dotyczy kół przednich, a nie odwrotnie).

Precyzując – rozstaw kół powinien wynosić co najmniej 3 krotność szerokości pracy pojedynczego korpusu, czyli jeśli np. pług jest rozstawiony na 40 cm, to pomiędzy kołami ciągnika powinno być co najmniej 120 cm. Ważne jest także zadbanie o prawidłowe ciśnienie w ogumieniu, które powinno być równe dla obu stron ciągnika.

Idąc dalej to trzeba także zwrócić uwagę na ustawienie ramion tylnego TUZ (odległość końcówek ramion TUZ od gruntu na płaskim podłożu powinna być taka sama). Należy również poluzować cięgła dolne ramion TUZ tak, aby maszyna mogła swobodnie pracować w kierunku lewo-prawo i odwrotnie. Ruch ten powinien być jednak ograniczony do kilku, maksymalnie kilkunastu centymetrów, aby podczas obrotu pług nie mógł się zbyt bardzo przesuwać.

Pozostając jeszcze w kwestii tylnego TUZ, trzeba zadbać również o to, aby pług mógł poruszać się także w pionowej płaszczyźnie i łącznik centralny o ile to możliwe należy zamontować sworzniem w otworze fasolkowym w wieżyczce pługa.

Przechodząc już do samego pługa to podstawowe ustawienia robocze maszyny warto rozpocząć od regulacji głębokości orki. Wykonuje się to za pomocą koła kopiującego (dla tyłu maszyny) i w dalszej kolejności za pomocą potencjometru (w przypadku ciągników z EHR) lub dźwignią sterującą TUZ, tak aby rama pługa była położona równolegle do podłoża.

Regulacji wymaga również kąt pomiędzy słupicami, a powierzchnią pola, który to powinien być prosty. W omawianym przypadku pługów obrotowych, dokonujemy go na tzw. obrotnicy, poprzez ograniczenie zakresu obrotu.

Bardzo ważne jest ustawienie szerokości pracy pierwszej skiby i w zależności od pługa jakim dysponujemy, może być to regulacja mechaniczna lub hydrauliczna. Regulacja ta musi być oparta o własne doświadczenia i obserwację na polu, ale orientacyjnie można przyjąć, że odległość pomiędzy płozą pierwszego korpusu, a wewnętrzną częścią koła powinna być równa szerokości pracy pozostałych korpusów.

Jeśli nasz pług posiada przedpłużki to również je należy odpowiednio wyregulować. Regulacja ta powinna być dobrana tak, aby przedpłużek pracował na głębokości nie większej niż 1/3 głębokości orki.