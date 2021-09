Prawidłowe ustawienie pługa zagonowego

Znajdujemy się właśnie w czasie intensywnych orek siewnych. Niestety patrząc jak są one nieraz wykonywane, można odnieść wrażenie, że nie każdy użytkownik pługa przykłada się do jego regulacji. Warto zatem przypomnieć jak właściwie wyregulować, zdawałoby się tak prostą maszynę jaką jest pług zagonowy.

Na początku pracy należy o obciążenie przodu ciągnika oraz zmniejszenie ciśnienia w oponach. Trzeba pamiętać, że zmniejszamy ciśnienie na obu osiach, czasami zaleca się około 1,5 bar, natomiast jeżeli to możliwe warto obniżyć je do minimalnych zalecanych przez producenta ogumienia. Im niższe ciśnienie, tym lepsza przyczepność traktora do podłoża a co za tym idzie lepszy uciąg.

Przechodząc już do pługa zaczynamy od ustawienia głębokości orki. W tym celu pomocny może być jakiś płaski element, który położony na caliźnie przeniesie wysokość abyśmy mogli zmierzyć ją względem dna bruzdy. Głębokość orki ustawia się regulując wysokość koła podporowego.

Następnym ważnym elementem jest ustawienie pierwszej skiby. W tym celu po wyoraniu bruzdy powinno się zmierzyć jej szerokość od ściany do końca lemiesza. Po wykonaniu korekty praktycznym rozwiązaniem może być sprawdzenie realnego wymiaru poprzez dociągnięcie pługa do wbitego w ziemie elementu w zakładanej odległości od bruzdy i faktyczne porównanie.

Nie mniej ważne jest także ustawienie punktu ciągu. Prawidłowe wykonanie tej czynności jest o tyle ważne, że pozwala racjonalnie gospodarować zużyciem paliwa. Optymalne ustawienie punktu ciągu prowadzi do tego, że pług prowadzony jest prosto, a wyznacznikiem tego będzie fakt ustawienia łącznika centralnego w osi ciągnika. Następnym krokiem będzie ustawienie pochylenia pługa. Dążymy do tego, aby pług „stał” pionowo względem płaszczyzny pola, ustawienia tego raczej nie należy korygować poprzez cięgna.

Pod koniec ustawień musimy zadbać, aby pług nie był pochylony do przodu ani do tyłu. Mając na uwadze to, że w pracy opiera się on na kole i TUZ, ustawiamy wysokość podnośnika w taki sposób, że pług prowadzony jest równolegle do płaszczyzny pola. Efektem będzie to, że na zaoranym polu nie zauważymy „fal” a skiby, będą mieć równą wysokość.