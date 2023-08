Prasy zmiennokomorowe Kuhn VB teraz jeszcze wydajniejsze

W tym roku prasy zmiennokomorowe Kuhn doczekały się sporych zmian. W związku z tym zmieniło się także ich oznaczenie; serię VB 3100 zastąpi seria VB 3200.

Prasy Kuhn VB 3200 to wynik udoskonalenia dotychczasowych modeli. Nowa seria obejmuje 4 modele; rozpoczyna ją model VB 3255 z możliwością formowania bel o średnicy od 0,8 do 1,6 m. Kolejny model – VB 3285 tworzy bele o średnicy maksymalnej do 1,85 m. Można wyposażyć je w standardowy rotor bez noży bądź rotor z 14 nożami.

Kolejne maszyny: VB 3260 i VB 3290, choć tworzą bele o odpowiadających opisywanym powyżej średnicach, są już bardziej zaawansowane. Mogą być bowiem wyposażane w rotor Opticut 23 z 23 nożami a także w pasy, które w przeciwieństwie do “najniższych” modeli nie są łączone. Bardziej wytrzymałe są również podzespoły owych pras.

Jaka jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy modelami z serii VB 3100 z VB 3200? To o 10% wyższa wydajność nowych maszyn. Osiągnięto ją między innymi dzięki nowym opcjom, takim jak przednia rolka zagęszczająca o większej średnicy i nowe palce podające.

– Może to wydawać się małą aktualizacją, ale dzięki temu mamy dobre podawanie materiału, a to wpływa na zwiększenie wydajności. Również zwiększenie prędkości otwierania i zamykania tylnej klapy; teraz klapa zamyka się w ciągu 6 sekund w porównaniu do 8 sekund w modelu z serii 3100 – tłumaczy Ireneusz Dobrowolski z Kuhn Maszyny Rolnicze.

– Nowe funkcje to także system kontroli zgniotu beli Progressive Density+. Możemy uzyskiwać jeszcze większe ciśnienie, co zapewnia gęstość gęstość większą o 10% w przypadku suchych plonów – dodaje Dobrowolski.

W przypadku tej opcji prasa wyposażana jest w dodatkowy zawór hydrauliczny, który zwiększa docisk ramienia napinającego. Mocniejszy niż w modelach 3100 jest także główny napęd łańcuchowy; łańcuchy o rozmiarze 1 cala zastąpiono łańcuchami o rozmiarze 1,25 cala. zastosowano także mocniejsze łożyska w rolkach poddanych największym obciążeniom.

W przeciwieństwie do modeli z serii 3100 sprzedawanymi z gotowymi pakietami opcji, modele VB 3200 będzie można niemal zupełnie dowolnie konfigurować; np. model 3255 będzie można doposażyć w potrzebne opcje z modeli z wyższej serii 3260 i w ten sposób otrzymać maszynę zgodną z oczekiwaniami za niższą cenę, niekoniecznie zaś kupować wyższy model ze względu na lepszą możliwość konfiguracji. A wśród wyposażenia opcjonalnego znajdują się m.in. dodatkowy pas napędowy zapewniający lepszą trakcję dla komory prasowania w trudnych warunkach czy rotor z 23 nożami z sekwencją doboru pracy tych noży.

Jeden z modeli z nowej serii, konkretnie VB 3255, będziemy mogli podziwiać podczas tegorocznej wystawy Agro Show w Bednarach.