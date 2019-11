Prasa New Holland BigBaler 1290 High Density zapewnia maksymalną efektywność i wydajność

New Holland Agriculture podnosi poprzeczkę w zakresie wydajności i komfortu, wprowadzając do sprzedaży nową prasę BigBaler 1290 High Density, będącą największą wielkogabarytową prasą kostkującą w tej klasie.

Pozwala ona osiągnąć o 22% wyższy stopień zgniotu niż w tradycyjnych wielkogabarytowych prasach kostkujących, co znacznie zwiększa efektywność transportu i przeładunku bel. Nowy podbieracz MaxiSweep™ zapewnia szybkie podawanie materiału roślinnego, co pozwala zwiększyć wydajność i osiągi. Prasa posiada ponadto unikatową przekładnię SmartShift™ wyróżnioną na targach Agritechnica srebrnym medalem, która umożliwia płynne uruchomienie, a dzięki temu zwiększa komfort operatora i zabezpiecza przed przeciążeniem układ przeniesienia napędu ciągnika. Unikatowa, opatentowana technologia wiązania węzłów Loop MasterTM pozwala osiągnąć najlepsze w klasie wyniki przy wiązaniu beli oraz chroni środowisko naturalne i paszę dzięki wyeliminowaniu ścinków sznurka. Krótka belka zaczepowa zapewnia operatorowi wyśmienitą widoczność oraz świetne zdolności manewrowe. Nowy intuicyjny interfejs użytkownika z dużym monitorem IntelliView IV jeszcze bardziej zwiększa komfort. Wydajność i komfort prasy BigBaler 1290 High Density zwiększa szereg automatycznych funkcji, jak np. system IntelliCruise™ automatycznie regulujący prędkość jazdy ciągnika w zależności od obciążenia.

Simon Nichol, dyrektor ds. produktu w segmencie maszyn zielonkowych, mówi: „Prasa BigBaler 1290 High Density wprowadza nowy poziom efektywności i wydajności, a także zyskowności dzięki maksymalizacji masy beli i ograniczeniu kosztów transportu i przeładunku. Jest idealną maszyną dla profesjonalnych firm świadczących usługi belowania i rolników prowadzących wielkoobszarowe gospodarstwa, którzy docenią jej zalety przekładające się na wyższą wydajność i niższe koszty posiadania”.

O 22% wyższy stopień zgniotu niż w tradycyjnych wielkogabarytowych prasach kostkujących

Prasa BigBaler 1290 High Density posiada najdłuższą komorę prasy w tej klasie maszyn o długości 4,05 m i pracujący z ogromną siłą tłok. Posuw o długości 748 mm pozwolił na znacznie zwiększenie siły tłoka, która jest wyższa o 58% niż w modelach Plus i pozwala osiągnąć jeszcze wyższy stopień zgniotu. Pierścień utrzymujący zgniot posiada na górze trzy siłowniki podwójnego działania oraz dwa z lewej i prawej stronie, co jest unikatowym rozwiązaniem. Siłowniki podwójnego działania są sterowane za pomocą dwóch pomp hydraulicznych i zapewniają pełny stopień zgniotu już w pierwszych belach przy rozpoczynaniu belowania z pustą komorą prasy.

Prasa BigBaler 1290 High Density posiada wszystkie zalety poprzedniego modelu – wysoko wydajny system CropCutter™ oraz komorę wstępnego zgniotu opracowaną specjalnie pod kątem wysokiego stopnia zgniotu beli.

Te wszystkie elementy wraz z wyższą prędkością rotora w porównaniu z modelami PLUS zapewniają wyśmienitą wydajność przy belowaniu na polu, pozwalają uformować mniejszą liczbę bel z pola i załadować większą masę na przyczepę, co przekłada się na wyższą wydajność dzienną i mniejsze koszty transportu.

Wyższy poziom wydajności i komfortu dzięki unikatowej i wyróżnionej nagrodą przekładni SmartShift™

Unikatowa koncepcja układu przeniesienia napędu, która na targach Agritechnica zdobyła srebrny medal, obejmuje dwubiegową przekładnię typu Powershift, która pozwala płynnie włączyć prasę i zapewnia 79-procentowy wzrost momentu obrotowego. Operator uruchamia prasę przy prędkości obrotowej WOM wynoszącej 850 obr./min, przekładnia SmartShift™ automatycznie przełącza się z 1. na 2. bieg, aby osiągnąć maksymalną prędkość obrotową koła zamachowego wynoszącą 1440 obr/min i należącą do jednej z najwyższych w tej klasie przy pełnej prędkości WOM ciągnika. Płynne uruchamianie chroni układ przeniesienia napędu ciągnika i prasy. Koło zamachowe jest znacznie cięższe niż w modelach prasy BigBaler Plus i ma o 16% większą średnicę, wynoszącą 1080 mm. Dzięki większej prędkości i większym rozmiarom koło zamachowe dostarcza o 230% więcej energii, a to gwarantuje bardziej komfortowe i wydajne formowanie bel. Zintegrowany w skrzyni biegów, wielotarczowy hamulec z wewnętrznym układem chłodzenia wyhamowuje i zatrzymuje tłok, gdy osiągnie on swoją optymalną pozycję startową. Służy on także jako hamulec awaryjny i umożliwia zatrzymanie tłoka w ciągu 8 sekund. Wśród kolejnych zalet dla użytkowników należy wymienić tryb serwisowy o niższych obrotach układu przeniesienia napędu i z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Wysoką wydajność prasa BigBaler 1290 High Density zawdzięcza również nowemu podbieraczowi o szerokości 2,35 m MaxiSweep™, który wyśmienicie się sprawdza przy zbiorze materiału z najszerszych pokosów, które zostawiają na polu współczesne wysoko wydajne kombajny.

Doskonały i wysoce wydajny system CropCutter™ z 29 nożami

Dzięki 29 nożom, z których każdy jest zabezpieczony sprężyną, i podwójnym zębom rotora na każdy nóż system CropCutter™ gwarantuje kontrolę nad procesem cięcia i doskonałe drobne cięcie. Wyższa prędkość rotora niż w modelu PLUS także zapewnia wyższą przepustowość w każdych warunkach.

Pasza bez zanieczyszczeń dzięki technologii wiązania węzłów Loop MasterTM eliminującej resztki sznurka i zwiększającej odporność na rozciąganie

Prasa BigBaler 1290 High Density jest wyposażona w technologię wiązania węzłów Loop MasterTM marki New Holland, która wykorzystuje renomowany system podwójnego wiązania i wprowadza do niego drugi węzeł z pętelką. Pozwala to uzyskać o 26% wyższą wytrzymałość na rozciąganie i w ten sposób ograniczyć pęknięcia i wyeliminować ścinki sznurka. Podwójna zaleta: z jednej strony pozwala ona wyeliminować sześć kilometrów lub 46 kg ścinków sznurka powstających w sezonie, w którym formuje się 10 000 bel; te ścinki, które obecnie pozostają na polu, nie zostaną wprowadzone do środowiska naturalnego i paszy produkowanej przez klienta. Z drugiej strony zapewnia ona bardzo mocne węzły, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko pęknięcia sznurka, które denerwują każdego operatora.

W nowym, ogromnym schowku na sznurek jest miejsce na 36 szpul w rozmiarze XL i jest on także przygotowany na przyszłe szpule w rozmiarze XXL ważące do 15 kg. Wszystkie 36 szpul sznurka można połączyć ze sobą, co pozwala uformować 1400 bel bez zatrzymywania się. Załadunek sznurka jest niezwykle prosty – hydraulicznie sterowanie osie prasy umożliwiają obniżenie schowka na sznurek bliżej poziomu gruntu. Schowek na sznurek posiada układ hydrauliczny, co pozwala na jego pełne wychylenie i ułatwia w ten sposób czyszczenie.

Pierwsza w branży oś tandem z amortyzacją hydrauliczną i dużą średnicą kół

W prasie BigBaler 1290 High Density zastosowano nową hydrauliczną oś z hydrauliczną amortyzacją, która pozwala lepiej podążać za ukształtowaniem terenu i zapewnia idealne rozłożenie masy pomiędzy czterema kołami, redukujące opory podczas jazdy. Nie tylko poprawia to poruszenia się prasy na polu i drodze, lecz również ogranicza zużycie. Hydrauliczna oś umożliwia wyśmienity dostęp w celu konserwacji, gdyż nie ma resorów blokujących dostęp.

Prasa BigBaler 1290 High Density posiada większe ogumienie o średnicy do 1,4 m, co pozwala ograniczyć ubijanie gleby. Klienci mogą wybierać spośród dwóch rozmiarów dużych kół, które pozwalają zachować szerokość podczas jazdy po drodze poniżej 3 m.

Zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i niskich kosztach posiadania

Prasa BigBaler 1290 High Density została opracowana w Centrum Projektowym Grupy CNH Industrial z myślą o długoletnim użytkowaniu. Konstrukcja nowej wzmocnionej ramy wytrzymuje wyższe obciążenia, na jakie jest wystawiona ta prasa; nowy wspornik przekładni, mocujący ją u góry, zapewnia wytrzymałość i redukuje gromadzenie się materiału roślinnego. Nowy system cofania igieł chroni skutecznie igły przed kolizją z tłokiem.

Nowa przekładnia główna posiada dwa napędowe koła zębate, które zapewniają napęd głównego zębatego koła na wyjściu, co zapewnia większą powierzchnię styku kół zębatych, a tym samym większą wytrzymałość i bardziej zrównoważony rozkład mocy.

– Wprowadzając na rynek nową prasę BigBaler 1290 High Density, New Holland inwestuje w poszerzenie swojej oferty maszyn do zbioru – mówi Carlo Lambro, prezydent marki New Holland. – Ten najnowszy model, który powstał w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym w belgijskim Zedelgem, jest ukoronowaniem 30-letniego doświadczenia w belowaniu i po raz kolejny podnosi poprzeczkę w zakresie wydajności maszyn, które oferujemy naszym klientom.

Notatka prasowa: New Holland