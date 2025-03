Prasa Kuhn VB 7190 TIM, czyli “inteligentna bestia”. Znamy cenę w Polsce

Same prasy pasowe Kuhn serii VB są już na rynku obecne od jakiegoś czasu, ale prasy z systemem TIM, czyli Tractor Implement Management to stosunkowo młody temat. Co zatem dzięki temu systemowi zyskała prasa i ile trzeba zapłacić za maszynę w niego wyposażoną?

reklama

reklama

Prasa VB 7190 w żargonie pracowników firmy nazywana jest bestią. Zawdzięcza to swojej ogromnej wydajności. Najistotniejsze jest teraz jednak to, że nie dość, że pokieruje ciągnikiem, to może w pełni działać w systemie rolnictwa 4.0.

Prasa steruje ciągnikiem

Kuhn wyposażając prasę VB 7190, którą widzieliśmy podczas ostatniej wystawy Agrotech w Kielcach, w system Tractor Implement Management (TIM) daje operatorowi możliwość jak najpełniejszego wykorzystania potencjału obydwu zaagregowanych maszyn. Dzięki TIM prasa VB 7190 steruje ciągnikiem, a cały cykl belowania jest zautomatyzowany. Obejmuje to między innymi następujące funkcje: automatyczne zatrzymanie ciągnika, gdy komora prasowania jest pełna oraz w trakcie wiązania; automatyczny wyrzut beli; automatyczne zatrzymanie ciągnika w przypadku zablokowania i pełne automatyczne odblokowanie prasy czy też automatyczne czyszczenie noży.

reklama

reklama

Jednakże to tylko mała część możliwości jaki ma nowa prasa, gdyż maszyny te są również wyposażone w system Task Controller Section Control, gdzie podbieracz współpracuje z GPS oraz section control. Podbieracz pozostaje opuszczony jedynie w miejscach gdzie znajduje się plon przeznaczony do zebrania. Poprawia to komfort operatora podczas długiego dnia pracy i zmniejsza zużycie maszyny, zwłaszcza podczas zawracania na uwrociach.

reklama

Wszystkie dane na wyciągnięcie ręki

W prasach serii VB zadania są rejestrowane, dokumentowane i mapowane wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami takimi jak liczba bel, informacje o kliencie i polu, wydajność, wilgotność i masę materiału. Następnie dane mogą zostać przesłane do Kuhn EasyTransfer lub systemu zarządzania gospodarstwem za pośrednictwem platformy agrirouter. Dzięki systemowi Task Controller operator może w pełni skupić się na procesie prasowania, a dane na temat pracy trafią automatycznie do współpracującej platformy dostarczając wszystkie dane zgodnie z zamysłem prowadzenia nowoczesnego rentownego biznesu, a takim jest dziś przecież prowadzenie gospodarstwa.

Ile to wszystko kosztuje?

Prasa Kuhn VB 7190 wyposażona w opisane powyżej systemy, którą mogliśmy oglądać podczas kieleckich targów została katalogowo wyceniona na 325 tys. zł netto, co z pewnością nie jest wartością najniższą, ale z drugiej strony patrząc na jej możliwości i wydajność, nie wydaje się ceną zbyt przesadzoną. A wy co sądzicie o tej maszynie?

reklama

reklama