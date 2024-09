Prasa belująca może być tania jeżeli jest mała i pochodzi z Indii. Do “trzydziestki” jak znalazł

Utyskiwania na ceny maszyn rolniczych nie mają końca. Sytuacja nieco się zmienia, kiedy skierujemy wzrok na maszyny z Azji. Coraz wyraźniej swoją obecność na europejskich wystawach zaznacza Shaktiman z Indii. Tak było na zeszłorocznej Agritechnice, tak jest podczas tegorocznej edycji Agro Show, dzięki firmie Kracik Spytkowice, dystrybuującej tenże sprzęt.

Shaktiman nie jest producentem z przypadku. W swoim bogatym portfolio ma m.in. kombajny do ryżu, opryskiwacze samojezdne, maszyny uprawowe i siewniki a także prasy; nie tylko belujące, ale i kostkujące. Mało tego, Shaktiman to największy producent glebogryzarek na świecie!

Naszą uwagę zwróciła dzisiaj prasa belująca SRB-60 Plus. Jest to maszyna stałokomorowa wyposażona w 12 walców, produkująca bele o średnicy, jak wskazuje nazwa, 60 i szerokości 91 cm. Prasa ma możliwość owijania wyłącznie jednym sznurkiem. Podbieracz ma szerokość 925 cm, a do pozycji roboczej lub transportowej ustawiamy go za pomocą dźwigni.

Choć prasa jest niewielka, to wyposażono ją w sterownik, za pomocą którego możemy otwierać i zamykać klapę i wyzwalać i kończyć owijanie (choć proces ten może odbywać się również automatycznie, a o jego zakończeniu poinformuje nas sygnał dźwiękowy).

Łańcuchy smarowane są ciągle dzięki systemowi centralnego smarowania, a zestawie dostaniemy również wałek. Prasa jest zaczepiana na trójpunktowym układzie zawieszenia kat. I lub II i może współpracować z ciągnikami od 30 do 50 KM. Co ciekawe, producent podaje również wydajność, która ma się kształtować na poziomie 55-60 balotów na godzinę.

Prasa SRB-60 Plus kosztuje 28 500 zł brutto, a jej mniejszą siostrę, SRB-45 produkująca baloty o średnicy 46 cm, lecz nieco szersze – 104 cm, wyceniono na 26 500 zł brutto.