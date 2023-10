Praktyka wypasu – jeszcze dziś można złożyć oświadczenie lub rejestr 

Dziś jest ostatni dzień na złożenie oświadczenia o zapewnieniu wypasu bądź rejestru wypasu krów mlecznych lub krów mamek lub opasów w ramach ekoschematu “Dobrostan zwierząt”.

Termin składania ww. dokumentów minął formalnie 7 października, ponieważ jednak była to sobota, to zgodnie z praktyką urzędową ostateczny termin został przesunięty na kolejny dzień roboczy czyli poniedziałek 9 października.

Do złożenia oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub rejestru wypasu zobowiązani są rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

“W przypadku, kiedy rolnik nie dostarczy oświadczenia o zapewnieniu wypasu albo rejestru wypasu we wskazanym terminie bądź przekaże niekompletny rejestr wypasu, to zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub uzupełnienia tego rejestru, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania” – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.