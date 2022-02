Praca silnika ciągnika zależy od układu zasilania paliwem. Jak o niego zadbać?

Układ zasilania jest podstawowym zespołem silnika spalinowego w ciągniku rolniczym. Najważniejszym elementem jest w nim pompa wtryskowa. Zadaniem wtryskowego układu zasilania jest podawanie paliwa do cylindrów w odpowiednim czasie oraz w ilości i postaci zapewniających jak najlepsze ich pełne spalanie.

Układ zasilania silnika z zapłonem samoczynnym składa się z wielu precyzyjnie dobranych części i wymaga wyjątkowo starannej obsługi, ponieważ około 7O proc. wszystkich niedomagań silnika wynika właśnie z usterek tego układu.

Ciągniki pracują w otoczeniu o dużym zapyleniu. Cząstki o dużej średnicy oraz twardości, które dostają się do cylindrów powodują szybsze zużycie podzespołów silnika. We współczesnych silnikach do filtracji powietrza używane są filtry kombinowane, składające się z filtru bezwładnościowego oraz pochłaniającego. Zanieczyszczenia o większych cząstkach są pochłaniane z powietrza w pierwszej fazie za pomocą filtra bezwładnościowego i składowane w osadniku. Wstępnie oczyszczone powietrze przechodzi przez kąpiel olejową i mokre wkłady filtrujące i zasysane jest po dalszym oczyszczeniu do cylindrów silnika. Działanie tych filtrów jest skuteczne – zatrzymują one ponad 99,5 proc. zanieczyszczeń.

Ze zbiornika paliwo pobierane jest poprzez pompę zasilającą i podawane do filtrów paliwowych. Oczyszczone paliwo dopływa do pompy wtryskowej, która tłoczy je pod wysokim ciśnieniem przez wtryskiwacze do cylindrów silnika. Pompa zasilająca powinna podawać paliwo (oczyszczone) do pompy wtryskowej w nadmiarze, aby nie wystąpił niedobór paliwa w okresach jego maksymalnego zużycia.

Do czyszczenia paliwa służą filtry, które mają zapewnić przegrodę przesączalną dla paliwa, a zatrzymującą zanieczyszczenia. Ze względu na wysokie wymagania dotyczące czystości paliwa powszechnie stosuje się filtry dwukomorowe (dwustopniowe) z różnymi wkładami czyszczącymi. W pierwszym stopniu filtrowania stosuje się wkłady filcowe lub papierowe, natomiast w drugim – wkłady papierowe.

Oczyszczone paliwo podawane jest do pompy wtryskowej lub pompy wysokiego ciśnienia w układzie wtryskowym common rail, a następnie przewodami wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy. Pompa wtryskowa jest najbardziej skomplikowanym i precyzyjnym mechanizmem w układzie zasilania. Zadaniem pompy wtryskowej jest dostarczanie w odpowiednim czasie do wtryskiwaczy ściśle odmierzonych dawek paliwa. Ostatnim ogniwem układu zasilania stanowi wtryskiwacz. Zadaniem wtryskiwaczy jest podanie do cylindrów paliwa w postaci rozpylonej pod odpowiednim ciśnieniem. Wtryskiwacz jest połączeniem zaworu i dyszy rozpylającej paliwo. Zadaniem zaworu jest szczelne zamknięcie połączenia między układem paliwowym i komorą spalania. W czasie, gdy nie występuje wtrysk paliwa, otwieranie zaworu wtryskiwacza w pompach sekcyjnych odbywa się samoczynnie, po przekroczeniu odpowiedniego ciśnienia w przewodzie wtryskowym łączącym wtryskiwacze z pompą wtryskową. W nowszych rozwiązaniach, tj. w silnikach w układach z pompowtryskiwaczami otwarcie zaworu, odbywa się za pomocą elektronicznie sterowanych elektrozaworów upustowych, zaś w silnikach z układem common rail otwarcie zaworu wtryskiwacza odbywa się za pomocą impulsów elektrycznych wysyłanych przez sterownik silnika.

Niezależnie od konstrukcji, pompy wtryskowe nie są w stanie zapewnić odpowiednio wysokiego ciśnienia wtrysku oraz dokładnego dawkowania tak, aby możliwe było spełnienie m.in.: lepszego spalania paliwa i sprostanie ostrzejszych norm emisji spalin. To spełniają w dużym stopniu nowe systemy zasilania – common rail.

System zasilania common rail to lepsze spalanie paliwa, wysoka sprawność termodynamiczna, zmniejszenie wydzielania ciepła, redukcja poziomu hałasu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz łatwość uzyskania wysokich parametrów użytkowych. Jego wadą jest duża wrażliwość na czystość paliwa, związana bardzo precyzyjnym wykonaniem wtryskiwaczy. Zasada pracy układu common rail polega na wykorzystaniu ciśnienia cieczy zgromadzonej w tzw. szynie „akumulatorze hydraulicznym” wspólnego dla wszystkich wtryskiwaczy. Najnowsza generacja systemu CR wykorzystuje piezowtryskiwacze. Sterowany elektronicznie piezozawór załącza się pięć razy szybciej niż zawór elektromagnetyczny i dzięki temu umożliwia dokładniejszą optymalizację przebiegu wtryskiwania w porównaniu do zaworu elektromagnetycznego. Wyższe ciśnienie wtrysku korzystnie wpływa na pracę silnika. Powoduje lepsze spalanie paliwa dzięki idealnemu rozpyleniu go w komorze spalania. Aktualnie wypiera inne systemy wtryskowe i jako jedyny umożliwia spełnianie rygorystycznych norm czystości spalin.

Nowoczesne systemy układu zasilania silników ciągników charakteryzują się znacznie niższym zużyciem paliwa, są mocniejsze, a także łatwiejsze w rozruchu. Aby pracowały one długo i bezawaryjnie należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, m.in.;

dbałość o czystość zbiornika paliwa,

okresowe usuwanie wody z odstojników separatorów,

regularna wymiana filtrów paliwa,

niedopuszczanie do zapowietrzania się instalacji zasilania,

wszelkie regulacje w układzie zasilania należy przeprowadzać w wyspecjalizowanym zakładzie naprawczym.

Czynności, które należy przestrzegać w czasie eksploatacji silnika z zapłonem samoczynnym:

1. Nie wolno regulować pomp śrubami regulacyjnymi, a zwłaszcza oplombowanymi (czynność tę niech wykona specjalistyczny zakład naprawczy).

2. Często przyczyną niedomagań w pracy silnika może być zapowietrzenie się układu zasilania wynikające z nieszczelności układu lub zapchania filtrów. Oznaką zapowietrzania są pęcherzyki powietrza w przewodach przelewowych i wypływające śrubami odpowietrzającymi podczas przepompowania układu.

3. Niesprawności rozruchowe mogą wynikać z niesprawności podgrzewaczy. Niedopuszczalne jest uruchamianie “na holu” pojazdów z paskiem zębatym w napędzie rozrządu.

4. Celem poprawienia własności paliwa zaleca się stosować dodatki uszlachetniające – Diecyl, Iber, a także dodanie naft lub etyliny. Szkodliwe jest np. stosowanie denaturatu.

5. Poprawna praca silnika zależy od właściwego skojarzenia aparatury paliwowej z samym silnikiem. Najważniejszy jest właściwy kąt początku wtrysku.

6. Dla danego typu silnika należy stosować właściwe, przewidziane instrukcją, rozpylacze, wtryskiwacze, pompy i filtry.

Użytkownik ciągnika powinien: dbać o czystość nalewanego paliwa, kontrolować szczelność połączeń, uzupełniać olej w regulatorze i pompie, czyścić okresowo filtry paliwowe i wymieniać wkłady filtrujące, oddawać w przewidzianym terminie pompę i wtryskiwacze do warsztatu naprawczego w celu ich regulacji i dbać o bezwzględną czystość podczas obsługi.

Piotr Grudnik