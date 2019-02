Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 listopada na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)”.

Wiceminister rolnictwa Ewa Lech poinformowała, że do 6 listopada na terytorium Polski stwierdzono łącznie 103 ogniska ASF, wszystkie wystąpiły na obszarach objętych restrykcjami i dotyczyły województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

W gospodarstwach, w których wyznaczono ogniska ASF, podjęte zostały czynności związane z likwidacją choroby, co spowodowało wygaszenie sześciu ognisk w woj. mazowieckim, 15 ognisk w woj. podlaskim oraz 50 w woj. lubelskim. W sposób ciągły prowadzone są intensywne akcje poszukiwania i bezpieczna likwidacja zwłok padłych dzików na terenach bezpośrednio zagrożonych wystąpieniem choroby.

W dyskusji przedstawiciele środowisk społecznych domagali się zwiększenia działań resortu w zakresie likwidacji ognisk choroby, przyspieszenia prac nad ustawą Prawo łowieckie, która dotyczy okręgów łowczych. Rolnicy pytali również o wypłaty za odszkodowania dla rolników na Podlasiu, które z niewiadomych przyczyn zostały wstrzymane. Zwracano także uwagę, że informacje resortu rolnictwa o dotychczasowych działaniach nie są wystarczające, bowiem nie rozwiązują problemu ASF, a potęgują coraz większe straty.

W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzej Konieczny.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat:

– funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o.,

– funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Informację przedstawił wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.

Minister poinformował o sytuacji finansowej i możliwościach działania spółki Elewarr, przypominając, że spółka przynosiła straty (w 2013 r. strata spółki wyniosła 13 mln zł, w 2014 r. – 6,3 mln zł, a w 2015 – 412 tys. zł) i dopiero w roku obrotowym 1.07.2016-30.06.2017 odnotowała pierwszy od wielu lat znaczący zysk w wysokości prawie 3,5 mln zł. Obecnie główne przychody spółki pochodzą ze sprzedaży hurtowej zbóż i rzepaku oraz usług magazynowania i przechowywania zbóż, rzepaku i kukurydzy na rzecz grup producenckich i podmiotów komercyjnych.

Prezes zarządu Elewarru – Bogdan Drechna przedstawił plany firmy i jej sytuację. Poinformował, że Elewarr zamierza rozwijać zdolności magazynowe (obecnie wykorzystuje ok. 90% powierzchni) i bierze czynny udział w rozmowach dotyczących budowy terminalu zbożowego w porcie gdańskim.

Trudności na rynku cukru nie ominęły Krajowej Spółki Cukrowej. Od 1 października 2017 r. obowiązują w Unii Europejskiej regulacje prawne znoszące system kwotowy, zostały zniesione ograniczenia w produkcji, zwiększona jest konkurencja wśród producentów cukru w UE, a ceny cukru w Unii są mocniej skorelowane ze światowymi cenami cukru, w tym trzcinowego. Wiceminister Babalski poinformował, że do podstawowej działalności statutowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A należy przede wszystkim produkcja i sprzedaż cukru (cukier jest produkowany w siedmiu cukrowniach należących do KSC), handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania, przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, sprzedaż nasion, nawozów i środków ochrony roślin.

Pełniący obowiązki prezesa KSC – Henryk Wnorowski powiedział, że spółka w ramach przygotowań do liberalizacji rynku cukru zadecydowała o realizacji inwestycji w porcie morskim w Gdańsku, jaką jest budowa terminalu oraz pozostałej infrastruktury, niezbędnej do transportu cukru drogą morską. Inwestycja ma na celu dywersyfikowanie kierunków sprzedaży, otwarcie na nowe rynki, w szczególności w zakresie ekspansji poza kontynent europejski, gdzie zlokalizowane są najbardziej perspektywiczne rynki zbytu, jak również wykorzystanie optymalnej drogi dotarcia do konsumentów, jaką jest transport morski.

W trakcie dyskusji posłowie podkreślali, że Elewarr powinien podejmować nowe zadania m.in. organizować rynek produkcji polskiego białka. Zadaniem KSC należy rozszerzyć działalność na nowe obszary w związku z niestabilną sytuacją na rynku cukru. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) stwierdził, że na bazie takich dwóch firm można budować polski holding spożywczy; dodał, że Polsce jest potrzebny nie tylko port cukrowy, ale generalnie port rolniczy, głównie zbożowy. Strona społeczna zwracała m.in. uwagę na zagrożenia związane ze spadającą ceną cukru i konkurencją ze strony Francji i Niemiec. Pytano o losy akcji KSC i o prywatyzację spółki. Za bardzo korzystne dla KSC uznano pozostawienie dywidendy w rękach spółki.

