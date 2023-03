Późnowiosenne odchwaszczanie rzepaku ozimego

Jaka będzie wiosna tego roku? No właśnie nikt nie jest w stanie na chwilę obecną odpowiedzieć na to pytanie. Nie oznacza to, że chwasty nie będą wykorzystywały, tzw. okienek pogodowych. Nic bardziej mylnego, dlatego powinniśmy być przygotowani również na wariant obejmujący zabieg herbicydowy wykonany w zaawansowanej fazie rozwojowej chwastów, ale również i rzepaku ozimego.

Które gatunki dwuliścienne należy koniecznie wyeliminować?

Jest to głownie kilka taksonów (dominantów), na pierwszym miejscu oczywiście znajduje się przytulia czepna, która może na plantacji występować w dwóch formach: ozimej (bardziej wyrośniętej – trudniejszej do wyeliminowania, co zazwyczaj sprowadza się do jej silnego przyhamowania) jak i jarej (najczęściej w fazie juwenalnej – łatwej do zwalczenia).

Kolejny gatunek a właściwie gatunki to tzw. chwasty rumianowate (maruna bezwonna, rumian polny i rumianek pospolity) są to taksony, które również wymagają specjalistycznego herbicydu aby je skutecznie ograniczyć w łanie rzepaku.

I na koniec kolejnych kilka gatunków, tj. chaber bławatek, maki, bodziszki, rdesty, jasnoty, dymnica pospolita, które również wymagają efektywnego ograniczenia, gdyż nie zwalczone potrafią (ze względu na swoją liczebność i pokrój), skutecznie konkurować z roślinami rzepaku ale również generują problemy podczas zbioru kombajnowego (oczywiście bezkonkurencyjna jest przytulia czepna).

Termin późnowiosennego odchwaszczania

Termin późnowiosenny – to bardzo newralgiczny okres ale to również ostatni dzwonek dla rzepaku!

Określenie to dotyczy najczęściej faz pomiędzy 9 międzywęźlem (BBCH 39) a wykształceniem się pąków kwiatowych, które nadal są zamknięte w liściach (BBCH 50). Czasami faza ta zamiennie określana jest jako faza tzw. „zielonego pąka” – niestety jest to błąd, gdyż faza „zielonego pąka” jest to następna faza w rozwoju rzepaku, która w skali BBCH określana jest numerycznie jako 51.

Dlatego należy zapamiętać, że wszystkie s.cz. herbicydów zalecane są do ochrony rzepaku ozimego jedynie do fazy BBCH 50. Przekroczenie tej fazy rozwojowej, może w najlepszym przypadku skutkować obniżeniem skuteczności działania herbicydu lub jego brakiem, a w najgorszym wypadku możemy mieć do czynienia z wystąpieniem objawów uszkodzeń roślin rzepaku ozimego. Dlatego zawsze stosujmy się do wytycznych producenta danego preparatu, zawartych w karcie produktu!

Faza BBCH pomiędzy 39 a 50, wydaje się terminem stosunkowo bezpiecznym pod względem czasowym, niestety nic bardziej mylnego, gdyż jest to okres bardzo krótki (10-14 dni) a po za tym przypadający na czas w którym mogą wystąpić nieprzewidziane warunki wilgotnościowo-termiczne (np. kilku dniowe spadki temperatury poniżej 80C). Dlatego w tym konkretnym przypadku, zawsze jako punkt wyjściowy (początkowy) do wykonania zabiegu herbicydowego, powinno brać się pod uwagę fazę BBCH 39 oraz oczywiście warunki atmosferyczne w trakcie oraz kilka dni po zabiegu.

W tak zaawansowanej fazie rozwojowej rzepaku ozimego, doskonale sprawdzą się gotowe mieszanki handlowe, takich s.cz jak: chlopyralid + pikloram, które to zawierają 3 herbicydy, tj. Chaco (dawka 0,35 l/ha), Curlew 334 SL (dawka 0,35 l/ha) i Galera 334 SL (dawka 0,35 l/ha). Pamiętajmy, że herbicydy te wykazują swoja największą skuteczność w zakresie temperatury pomiędzy 8°C a 25°C. Duet ten skutecznie zwalcza, takie gatunki jak: chaber bławatek, dymnica pospolita, mlecz polny, ostrożeń polny, przytulia czepna (do wysokości 8 cm, powyżej tej wysokości 9-15 cm gatunek ten jest średnio wrażliwy), chwasty tzw. rumianowate (maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity – do fazy rozety) oraz żółtlica drobnokwiatowa. Natomiast średnio wrażliwy na tą mieszaninę jest rdest plamisty i rdestówka powojowata.

Następna godna polecenia, gotowa mieszanina handlowa to chlopyralid + halauksyfen metylu. Obie te substancje, dostępne są w 2 herbicydach, tj. Dimetic (dawka 1,0 l/ha) i Korvetto (dawka 1,0 l/ha). Herbicydy te również należy stosować, gdy temperatura nie spada poniżej 8°C ale też nie może przekroczyć 25°C. Ta gotowa mieszanina skutecznie ogranicza bodziszka drobnego, chabra bławatka, jasnotę purpurową, mak polny, mak wątpliwy, marunę bezwonną, ostrożenia polnego oraz przytulię czepną.