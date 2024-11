Późne wapnowanie gleb. Skuteczność, termin i dawka

Późne wapnowanie ma miejsce po zbiorze roślin późno schodzonych z pola, takich jak kukurydza, ziemniak czy burak.

Wapnowanie przeprowadzane jest najczęściej co 4 lata, a optymalny termin wykonania tego zabiegu wyznacza częstotliwość uprawy w zmianowaniu roślin o małej tolerancji na zakwaszenie gleby.

Najkorzystniejszym terminem do przeprowadzenia wapnowania jest okres po żniwach, czyli późne lato względnie wczesna jesień. Jednak niekiedy panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie tego zabiegu w tym terminie, co w konsekwencji wymusza przeprowadzenie wapnowania w okresie późniejszym. Późne wapnowanie ma również miejsce po zbiorze roślin, które późno schodzą z pola, takich jak kukurydza, ziemniak czy burak.

Skuteczność późnego wapnowania

Skuteczność późnego wapnowania może być niekiedy mniejsza, ponieważ jeżeli zabieg ten jest przeprowadzony późno, mniej czasu zostaje na efektywne działanie nawozów odkwaszających glebę. Jest to związane z tym, że wapno rozrzucone na polu wymaga czasu na dokładne wymieszanie się z glebą.

Dodatkowo występujące w tym czasie często niesprzyjające wapnowaniu warunki atmosferyczne (opady deszczu, wolne parowanie z gleby związane z niskimi temperaturami oraz nadmierna wilgotność gleby) mogą w znacznym stopniu ograniczać wykonanie tego zabiegu. Dlatego decydując się na przeprowadzenie zabiegu wapnowania w późniejszym okresie, należy wziąć pod uwagę nie tylko odczyn gleby i jej rodzaj, ale również panujące warunki.

Ważną rolę odgrywa także rodzaj nawozu odkwaszającego oraz planowana roślina uprawna, a także stosowana technologia uprawy roli. Nawozy do odkwaszania gleb powinny być wnoszone pod przedplon roślin, które najkorzystniej reagują na wapnowanie, gdyż ich działanie ujawnia się w największym stopniu w drugim lub też trzecim roku po ich aplikacji.

Termin wapnowania

Przy ustalaniu terminu wykonania zabiegu wapnowania, należy uwzględnić aktualne warunki klimatyczno-glebowe. Ważny jest również rodzaj zastosowanego nawozu. Najlepiej zabieg ten prowadzić przy suchej i bezwietrznej pogodzie. Dobór nawozu wapniowego zależy od rodzaju gleby.

W przypadku gleb ciężkich, o silnych właściwościach buforowych, wskazana jest aplikacja szybko działającego wapna tlenkowego. Na gleby lekkie należy natomiast stosować wolno działające nawozy węglanowe wapniowe lub wapniowo-magnezowe. Należy przy tym podkreślić, że szybsze działanie dotyczy nawozów dobrze rozdrobnionych, które zawierają większe ilości wapnia i magnezu. Ważne jest również dokładne wymieszanie nawozu do odkwaszania z możliwie największą objętością gleby, co wpłynie na zwiększenie efektywności jego działania.

W przypadku gdy w okresie jesiennym nie są stosowane nawozy naturalne zabieg wapnowania należy przeprowadzić przed orką siewną, lub też orką przedzimową. Przy ustalaniu terminu wapnowania ważne jest również zadbanie o to, aby zarówno przed wapnowaniem, jak i bezpośrednio po nim nie stosować nawozów naturalnych (obornika, gnojowicy i gnojówki), a także innych nawozów zawierających azot, ponieważ wiąże się to wówczas z jego stratami. Odstęp między tymi zabiegami powinien wynosić przynajmniej 4 tygodnie.

Dawka wapnowania

Prawidłowe ustalenie dawki nawozu do odkwaszania gleb warunkuje efektywność wapnowania. Zastosowanie zbyt niskich dawek wapna może być nieefektywne, z kolei zbyt wysokie dawki mogą doprowadzić do przewapnowania gleby, co jest szczególnie niebezpieczne na glebach lekkich, zwłaszcza po aplikacji wapna tlenkowego. Ustalenie dawki nawozu do odkwaszania zależy zarówno od bieżącego odczynu gleby, jak i od jej kategorii agronomicznej.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące potrzeb wapnowania gleb, przy czym optymalna dawka nawozu do odkwaszania daje możliwość doprowadzenia pH gleby do dolnej granicy jego optymalnego przedziału.

W przypadku gleb średnich i ciężkich znajdujących się w przedziale ograniczonych potrzeb wapnowania, można zrezygnować z przeprowadzenia zabiegu wapnowania. Z kolei przy uprawie roślin o bardzo dużej wrażliwości na zakwaszenie na glebach bardzo lekkich należy zastosować dawki wapna zalecane dla gleb lekkich, a na glebach lekkich wskazane jest wniesienie dawki nawozu odkwaszającego, która jest zalecana do stosowania na glebach średnich. W przypadku stosowania wapnowania w przedziałach „wapnowania koniecznego” nie prowadzi ono do otrzymania optymalnego odczynu gleby, a jedynie wiąże się z przesunięciem przedziału wapnowania do „wapnowania potrzebnego”.