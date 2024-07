Pożegnanie komisarza – Janusz Wojciechowski o 4 latach swojej kadencji

Odchodzący komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski opublikował wstępne sprawozdanie ze swojej kadencji w latach 2019–2024. Wymienił w nim „7 kluczowych osiągnięć dla żywności i rolnictwa UE w ciągu 5 lat wyjątkowych wyzwań”, które uważa za swój osobisty sukces. Czytając ten tekst pamiętajmy, że jednak „samo się nie zrobiło”.

We wstępie swojego wstępnego sprawozdania Janusz Wojciechowski przypomniał wszystkie kryzysy, które dotknęły rolnictwo w trakcie sprawowania przez niego funkcji unijnego komisarza ds. rolnictwa.

5 „plag egipskich”

Od grudnia 2019 roku, kiedy rozpoczął urzędowanie, do chwili obecnej wydarzyły się:

Rok 2020: Pandemia COVID-19

Rok 2021: Drastyczny wzrost kosztów energii i nawozów w wyniku działań Rosji

Od roku 2022: Wojna na Ukrainie (jak wiemy, to m.in. zamknięcie portów czarnomorskich, otwarcie rynku UE na import z Ukrainy i zalanie UE ukraińskim zbożem, dumpingowa sprzedaż zbóż przez Rosję i spadek cen zbóż na giełdach światowych)

Katastrofy klimatyczne – powodzie, susze, pożary, przymrozki, grad, nawałnice

Epidemie chorób zwierzęcych – HPAI, ASF

Walka komisarza z kryzysem

Janusz Wojciechowski starał się zaradzić wszystkim tym kryzysom. W jego ocenie udało się to zrobić dzięki 7 kluczowym działaniom.

1. Zwiększenie środków UE na rolnictwo na lata 2021-2027

W maju 2020 komisarz zaproponował zwiększenie budżetu WPR o 26 mld euro, a ostatecznie Rada Europejska w lipcu 2020 r. przyjęła zwiększenie o 22 mld euro (do 387 mld euro).

2. Szybka i skuteczna reakcja kryzysowa w czasie pandemii:

Np. otwarcie zielonych korytarzy dla produktów rolnych, ułatwienie przekraczania granic pracownikom rolnym, interwencje rynkowe oraz umożliwienie elastycznego transferu środków rolnych na cele związane z kryzysem (wszystkie działania wymienia komisarz w sprawozdaniu).

3. Szybka i zdecydowana reakcja na rzecz wsparcia rolników z UE dotkniętych wojną Rosji na Ukrainie.

To m.in. zatwierdzenie pomocy doraźnej w wysokości 500 mln EUR w celu wsparcia rolników, obejmującą dalsze wsparcie w wysokości 1,4 mld EUR, w tym jednorazowe kwoty ryczałtowe w wysokości 15 000–100 000 EUR, oraz wyjątkowe, tymczasowe odstępstwo umożliwiające prowadzenie upraw na gruntach odłogowanych w UE, przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej płatności za zazielenianie dla rolników.

4. Skuteczne środki zaradcze w walce z kryzysem nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy.

To uzasadnienie warto przytoczyć w całości:

– Redukcja nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy i tymczasowy zakaz (od 2 maja do 15 września 2023 r.) importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do 5 krajów granicznych – to było ważne osobiste osiągnięcie. Ten zakaz (obejmujący import końcowy, a nie ograniczający tranzytu), wprowadzony pomimo początkowego sprzeciwu aż 20 krajów UE, odegrał skuteczną rolę w redukcji nadmiernego importu zbóż z Ukrainy. Był to pierwszy tego typu regionalny zakaz w historii wspólnego rynku UE – pisze komisarz Janusz Wojciechowski.

5. Udany kompromis polityczny w sprawie reformy WPR

To m.in. wprowadzenie krajowych planów strategicznych; stworzenie systemu dobrowolnych eko-programów i zachęt finansowych dla praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska i klimatu; włączenie dobrostanu zwierząt do programów ekologicznych i czterokrotny wzrost wydatków na dobrostan zwierząt w ramach WPR, z około 1,5 mld EUR do ponad 6 mld EUR; uproszczony system kontroli dla rolników i przeniesienie całościowej kontroli na szczebel krajowy.

6. Uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej z uwzględnieniem obaw rolników.

Tu komisarz wymienił odłogowanie, z obowiązkowego przekształcone w dobrowolne; płodozmian zastąpiony dywersyfikacją; elastyczność zimową określaną przez państwa; zwolnienie gospodarstw do 10 ha z kar za nieprzestrzeganie WPR; redukcję o 50% kontroli w gospodarstwach pow. 10 ha; zwolnienie rolników z kar za nieprzestrzeganie warunków WPR ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2024 r.

7. Intensywna i skuteczna promocja produktów rolno-spożywczych UE:

Sześć promocyjnych misji do Wietnamu, Singapuru, Japonii, Indii, Chin i Kazachstanu, każda z udziałem dziesiątek rolników i przedstawicieli agrobiznesu. „W szerszym ujęciu skuteczna promocja europejskiej żywności przyczyniła się do osiągnięcia przez UE rekordowej nadwyżki eksportowej w handlu żywnością w 2023 r., wynoszącej ponad 70 mld euro (eksport 228 mld euro, import 158 mld euro)” – pisze komisarz.

Duma i wdzięczność komisarza

– Jestem dumny z tych osiągnięć, ale jestem również wdzięczny za współpracę, jaką otrzymałem w czasie mojej kadencji, bez której te osiągnięcia nie byłyby możliwe. Rzeczywiście, jestem wdzięczny za protesty rolników, zwłaszcza te w latach 2023–2024, które miały istotny wpływ na wiele zmian w polityce rolnej, w szczególności na uproszczenie polityki rolnej realizowane w 2024 r. Przede wszystkim, w tych trudnych czasach, jestem wdzięczny, że nigdzie w Europie nie brakowało żywności. Za to rolnicy i wszyscy pracownicy sektora spożywczego zasługują na wielkie podziękowania, które wyrażałem im wielokrotnie, a teraz wyrażam je raz jeszcze – pisze Janusz Wojciechowski.

Wspólna Polityka Rolna jako wartość

Na zakończenie swojego sprawozdania Janusz Wojciechowski cytuje profesora Waltera Hallsteina, który ponad 60 lat temu, uzasadniając utworzenie Wspólnej Polityki Rolnej pisał:

„wiemy, co społeczność rolnicza oznacza dla Europy, nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale także moralnego, społecznego i ludzkiego… w miarę rozwoju współczesnego społeczeństwa istotne jest, aby rolnik i jego rodzina, z ich niezależnością i wartościami ludzkimi, mieli możliwość przetrwania” .

Pierwszy i ostatni?

Niezależnie od oceny kadencji Janusza Wojciechowskiego na stanowisku komisarza ds. rolnictwa warto pamiętać, że kolejny komisarz nie będzie Polakiem, i polscy rolnicy będą mogli mu… napisać list protestacyjny. Prawdopodobnym komisarzem będzie Włoch – trudno pomyśleć, że przyjedzie on na jakąś polską blokadę i zgodzi się wysłuchiwać krzyków nad swoją głową. Oddajmy więc Wojciechowskiemu, co jego. Nie był z niego zły chłop.