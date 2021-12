Pożar trzech stodół pod Starym Sączem

60 strażaków przez prawie pięć godzin gasiło 30 listopada rozległy pożar zabudowań gospodarczych, do którego doszło w miejscowości Barcice pod Starym Sączem.

Strażacy wezwani zostali na pomoc kilka minut przed północą. Na miejscu okazało się, że pożarem w całości objęte były trzy stodoły, a ogień zagrażał także pobliskim budynkom mieszkalnym, stolarni oraz garażom. Działania polegały w pierwszej fazie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz laniu wody na budynek stolarni oraz dom, następnie przystąpiono do gaszenia stodół.

– Po opanowaniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych, w których użyto koparki, podręcznego sprzętu burzącego oraz pilarek do drewna. Przestawiono samochody pożarnicze aby udrożnić ruch na drodze. Po rozebraniu spalonych konstrukcji budynków gospodarczych, zostały one przelane wodą i złożone w bezpiecznym miejscu. Wyposażenie wszystkich trzech stodół uległo całkowitemu spaleniu informuje KM PSP w Nowym Sączu.

Na miejscu działało 14 strażackich zastępów. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona.

Paweł Palica