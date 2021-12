Pożar obory pod Sierpcem, trzeba było ratować zwierzęta

40 krów z płonącej obory wyprowadzili wraz z właścicielami policjanci z posterunku w Rościszewie. Zdarzenie to miało miejsce w Dąbkowej Parowej (gm. Szczutowo), gdzie pożar wybuchł w budynku gospodarczym, w którym znajdowały się zwierzęta.

Ogień rozprzestrzenił się na cały dach obory, paliła się więźba dachowa oraz znajdująca się na poddaszu słoma.

– Policjanci bez wahania przystąpili do pomocy w wyprowadzeniu zwierząt z płonącej obory. Dzięki szybkiej reakcji policjantów uratowano 40 krów. Po kilku minutach na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia. Strażacy wspólnie z policjantami przy użyciu specjalistycznego sprzętu wyprowadzili ostatnie sztuki zwierząt, a mundurowi zadbali, by zwierzęta nie rozeszły się po okolicy i nie stworzyły zagrożenia w ruchu drogowym – informuje mł. asp. Katarzyna Krukowska z KPP Sierpc.

Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej, a dzięki szybkiej i sprawnie przeprowadzonej interwencji nie było ofiar.

Paweł Palica