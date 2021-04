Pożar na fermie drobiu w Niedrzwicy Dużej, padło tysiąc kurczaków

Około 300 tys. zł straty spowodował pożar, który wybuchł w kurniku w miejscowości Niedrzwica Duża pod Lublinem.

Jak informuje komenda PSP w Lublinie, w momencie dojazdu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej zastano palący się murowany kurnik. Działania polegały na podaniu 3 prądów wody na palący się budynek, a w związku z intensywnym zadymieniem strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych.

Po opanowaniu pożaru przystąpiono do ewakuacji kurcząt do drugiej części obiektu. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji udało się uratować ok. 17 tys. kurcząt, niestety kolejny ich tysiąc trzeba było zutylizować. Po ugaszeniu pożaru przeprowadzono prace rozbiórkowe dachu budynku, zniszczeniu uległy też instalacje technologiczne. Straty oszacowano na około 300 tys. zł.

W działaniach brały udział 4 zastępu z JRG w Bełżycach oraz 4 zastępy ochotniczych straży pożarnych – łącznie 34 strażaków.

Paweł Palica

Fot. st. kpt. Dariusz Pruszkowski