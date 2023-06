Pożar gospodarstwa rolnego w Wielkopolsce, w akcji 65. strażaków

15 zastępów straży pożarnej brało 26 czerwca udział w gaszeniu pożaru dużego gospodarstwa rolnego, do którego doszło w wielkopolskiej miejscowości Koźlątków w gminie Lisków.

Strażacy z Kalisza i okolic na pomoc wezwani zostali o godzinie 13:46. Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów ustalono, że na terenie gospodarstwa rolnego występuje duże zadymienie, a wewnątrz budynku gospodarczego palą się składowane baloty siana oraz sprzęt rolniczy.

Jak informuje st. kpt. Paweł Piwoński z KM PSP w Kaliszu, działania gaśnicze polegały na podaniu prądów wody do wnętrza z trzech stron budynku, a także obronie pobliskich tuneli foliowych przy pomocy kurtyn wodnych. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do oddymiania oraz wywożenia balotów wykorzystując do tego ciągnik rolniczy i ładowarkę teleskopową, sprawdzając przy tym budynek przy pomocy kamery termowizyjnej. W akcji trwającej ok. 10 godzin brało udział 65 strażaków.