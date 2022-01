Pożar dużego kurnika na Mazowszu

Pożar sporych rozmiarów kurnika w mazowieckiej miejscowości Sarnaki gasili 18 stycznia strażacy z Łosic i okolic.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do stanowiska kierowania KP PSP w Łosicach o godzinie 20:35, a do akcji gaśniczej zadysponowano 16 zastępów z samych Łosic oraz OSP Sarnaki, Platerów, Chlebczyn, Lipno, Hołowczyce i Serpelice.

Jak poinformowano, spaleniu uległo wyposażenie kurnika, między innymi ładowarka teleskopowa, a także częściowo konstrukcja budynku. Szczęściem w nieszczęściu kurnik było to, że był on dopiero przygotowywany do przyjęcia nowego chowu drobiu, zwierząt więc w nim nie było.

Paweł Palica