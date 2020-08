Już wkrótce, bo od 1 września do 30 listopada tego roku, na terenie całego kraju odbędzie się największe rolnicze badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Wyjaśniamy wątpliwości związane z tym wydarzeniem.

Dlaczego prowadzi się spisy powszechne ?

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Wynika on również z rekomendacji instytucji międzynarodowych (FAO). W Polsce podstawą prawną spisu jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym źródłem informacji, które pozwala dokładnie zobrazować stan polskiego rolnictwa. Pozyskane dane służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji dotyczących wspierania rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki.

Kogo dotyczy spis rolny ?

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Czy udział w spisie jest obowiązkowy ?

Tak, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają ustawowy obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte

w formularzu spisowym.

Jak Rolnicy mogą się spisać ?

Przewidziane są trzy sposoby – samopis internetowy, wywiad telefoniczny lub bezpośrednio

w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Czyli rolnicy będą musieli udzielić informacji

o gospodarstwie rolnym poprzez samodzielne wypełnienie formularza, który będzie dostępny na tej stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub też dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub osobiście – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim

w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

A co jeżeli jesienią sytuacja pandemiczna nie pozwoli na bezpośrednie wizyty rachmistrzów w gospodarstwach rolnych ?

Na taką ewentualność przygotowane są różne rozwiązania organizacyjne, które umożliwią przeprowadzenie spisu. Dlatego też najwygodniejszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

A jeżeli Rolnik nie ma w domu sprzętu z dostępem do Internetu ?

W gminnych biurach spisowych (czyli Urzędach Miast/Gmin) zapewniany jest bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy w celu dokonania samospisu.

Od 1 września dzwoniąc na infolinię spisową (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon.

Jakie informacje zbierane są w spisie rolnym ?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania dotyczyć będą każdego gospodarstwa rolnego. Liczba pytań zależy od typu i zakresu prowadzonej działalności rolniczej.

Czy dane Rolników będą bezpieczne?

Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zbiorczych zestawień oraz analiz.

Skąd Rolnicy mają wiedzieć o spisie?

Przewiduje się, że przed rozpoczęciem spisu do wszystkich gospodarstw rolnych trafi list Prezesa GUS informujący o tym obowiązku. Spis promowany jest także na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (strony internetowe, media społecznościowe, serwisy informacyjne). Kampania informacyjna przebiega pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało”.

Najważniejsze informacje o PSR 2020 zamieszczone są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Można także dzwonić na specjalną infolinię spisową (nr tel. 22 279 99 99).

Źródło: GUS