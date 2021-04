Powszechny Spis Rolny 2020: w ciągu dekady liczba gospodarstw spadła o 13 procent. Drastycznie spadło pogłowie świń

Są już dostępne wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 roku. Według nich, w porównaniu ze spisem z 2010 roku, liczba gospodarstw rolnych w Polsce spadła o 13 proc. Drastycznie spadło pogłowie świń, bo aż o 26 proc.

Według danych uzyskanych na podstawie PSR 2020, liczba gospodarstw rolnych wyniosła ok. 1,317 mln i w porównaniu do Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. spadła o ok. 190 tys., tj. o blisko 13 proc.

Jednocześnie wzrosła średnia powierzchnia użytków rolnych przypadające na gospodarstwo. Podczas gdy w 2010 roku wynosiła 9,8 ha, to 2020 roku wyniosła 11,1 ha, a więc 13 proc. więcej niż przed dekadą. Łączna powierzchnia użytków rolnych spadła tylko nieznacznie, zatem widoczna jest wyraźnie korelacja pomiędzy spadkiem liczby gospodarstw a wzrostem ich średniej powierzchni; na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni.

– Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. powierzchnia użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych wyniosła ok. 14,637 mln ha. W ciągu ostatnich 10 lat, tj. od Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r., powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych zmniejszyła się o ok. 200 tys. ha (o 1,5 proc.). W stosunku do 2010 r., w 2020 r. powierzchnia zasiewów w tych gospodarstwach zwiększyła się o ok. 340 tys. ha (o 3,3 proc.), natomiast zmniejszyła się powierzchnia sadów o ok. 50 tys. ha (o ok. 14 proc.) i trwałych użytków zielonych o ok. 45 tys. ha (o 1,4 proc.) – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Nadal dominują gospodarstwa małe; 52,5 proc. stanowią gospodarstwa o powierzchni do 5 ha.

– Spadek liczby gospodarstw rolnych odnotowano wśród gospodarstw o powierzchni do 15 ha użytków rolnych – o ok. 16 proc., natomiast wzrost w grupie gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych 15 ha i więcej (ok. 6 proc.) – czytamy we wstępnym podsumowaniu.

Jak informuje GUS, wstępne wyniki spisu rolnego pokazują, że ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych w 2020 r. wyniosła ponad 10,707 mln ha i była większa o ok. 340 tys. ha w porównaniu z 2010 r. W strukturze zasiewów nadal dominującą uprawą są zboża ogółem (ok. 70 proc.), których powierzchnia uprawy wyniosła ok. 7,377 mln ha, przy czym w porównaniu do roku 2010 zmniejszył się udział zbóż (o 4,5 proc.) i ziemniaków (1,5 proc.).

Jak informuje GUS, pogłowie bydła wyniosło 6,299 mln sztuk i było o ok. 10 proc. wyższe niż w 2010 r., a pogłowie świń wyniosło 11,203 mln sztuk i było o ponad 26 proc. niższe niż w 2010 r.

W 2020 roku w polskich gospodarstwach pracowało ok. 1,444 mln ciągników (średnio 1,1 na gospodarstwo), a więc o ok. 2 proc. więcej niż 10 lat temu (średnio 0,9 na gospodarstwo).

Na podstawie danych GUS