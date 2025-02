Powrót do wzrostów. Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF 07.02.2025

Czwartkowy handel na rynkach towarowych upłynął pod znakiem wzrostów, co było widoczne szczególnie w przypadku rzepaku, którego ceny były najwyższe od dwóch tygodni.

Kontrakt majowy na rzepak na Matif wzrósł wczoraj o 4,75 EUR do poziomu 522,75 EUR/t. Również na giełdzie CBoT soja w kontrakcie marcowym zyskała 3,5 centa rosnąc do poziomu 1060,5 centa/buszel. Pozytywnie zakończył się także handel rzepakiem na giełdzie ICE w Winnipeg, gdzie cena wzrosła o 9,80 CAD do 650,20 CAD/t.

Temat ceł schodzi na dalszy plan

Obrót rzepakiem na giełdzie Matif był wspierany przez utrzymującą się poprawę na rynku kanadyjskim, ponieważ w czwartek w Winnipeg kontrakt marcowy zamknął się na najwyższym poziomie od prawie trzech miesięcy. Obawy dotyczące amerykańskich taryf importowych na razie zeszły na dalszy plan, a handlowcy czekają na dane dotyczące stanu zapasów z 31 grudnia , które Statistics Canada opublikuje dziś. Oczekuje się, że średnio będzie to wartość 11,85 mln ton, przy szerokim zakresie od 10,8 do 13,2 mln ton.

Warunki pogodowe w Rosji wpływają na ceny pszenicy

Na rynku pszenicy ceny ponownie wzrosły w czwartek, po środowym spadku i w kontrakcie marcowym pszenica wzrosła o 3 EUR do 234 EUR/t. Rynek europejski podążył m.in. za gwałtownym wzrostem cen w USA, gdzie na giełdzie CBoT kontrakt marcowy zyskał 15,5 centa, osiągając trzymiesięczny szczyt na poziomie 587,75 centów/buszel.

Jednak spory wpływ na ceny miały również pogarszające się prognozy dotyczące przezimowania pszenicy w Rosji i na Ukrainie, gdyż po w trakcie wyjątkowo łagodnej zimy uprawy pszenicy ozimej, które ze względu na jesienną suszę rozwijały się słabo, zdołały nieco się odrodzić, teraz istnieje zagrożenie nadejściem gwałtownych ochłodzeń, co może prowadzić do problemów, gdyż rośliny mogą nie wykształcić wystarczającej odporności na zimę ze względu na stosunkowo ciepłą pogodę.

Źródło: Kaack