Powiększenie dopłat o wartość inflacji. Czy to możliwe?

To, że realna wartość czy to dopłat bezpośrednich, czy też funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich spada wraz z pogłębiającą się inflacją jest oczywiste. Czy zatem możemy liczyć na jakiekolwiek rekompensaty związane z tym faktem? Do tej kwestii w piątek podczas konferencji w Sejmie odniósł się komisarz Janusz Wojciechowski.

– Ja wiem i o tym dyskutujemy w Unii Europejskiej, że następuje inflacja, że te kwoty nie są już takimi jak wcześniej planowane. Dyskutujemy o tym, czy znajdzie się jakaś możliwość zwiększenia funduszy jeszcze w tej perspektywie finansowej. Nie jestem tego pewien, tu jest decyzja 27 państw członkowskich, a niektóre państwa są bardzo temu niechętne. To musi być zgodna decyzja, bo budżet jest przyjmowany w procedurze jednogłośnej. Ale na pewno, i to mogę obiecać, zanim skończę kadencję za dwa lata na tej funkcji, przedstawię propozycję budżetu na okres po 2027 roku, który będzie zawierał zdecydowane zwiększenie finansowania WPR. Zwłaszcza więcej instrumentów na zarządzanie kryzysowe, bo w tej chwili UE tak naprawdę nie ma pieniędzy, żeby pomagać rolnikom w sytuacji kryzysowej. 500 tys. euro rezerwa kryzysowa, jak to się podzieli na całą Unię, to nie są fundusze, które można w takiej sytuacji stawić czoła kryzysom, jakie teraz mamy – mówił Wojciechowski.

– Rolnicy muszą mieć większą pomoc, to powiem, że ten budżet WPR chociaż w liczbach bezwzględnych duży (387 mld euro na 7 lat) to jest tylko 0,4 produktu krajowego brutto. Mówię to wszędzie w UE, staram się budować już poparcie dla zwiększenia tego przyszłego finansowania WPR – dodawał.