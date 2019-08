Powiedzmy razem Stop suszy! – konsultacje społeczne planu przeciwdziałania skutkom suszy

Od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 roku w 15 największych polskich miastach będą miały miejsce konsultacje społeczne przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).



Zdaniem Przemysława Dacy, prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie konsultacje te pogłębią postrzeganie suszy w Polsce o bardzo ważny aspekt społeczny. Zrozumienie i akceptacja proponowanych działań są bowiem konieczne dla powodzenia całego przedsięwzięcia.

– Zależy nam na każdym głosie. Dopiero po zebraniu wszystkich uwag projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy będzie pierwszym, tak całościowym dokumentem dotyczącym zjawiska suszy w Polsce i ważnym krokiem ku realnej adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnikom konsultacji przedstawimy dogłębną analizę zjawiska, propozycje usprawnienia jego monitoringu oraz zaproponujemy szeroki katalog działań zmierzających do minimalizowania skutków suszy. PPSS to dokument nie tylko na najbliższe lata. Wyznaczy on także perspektywę dla kolejnych takich opracowań w przyszłości – mówi Przemysław Daca

Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 metrów sześciennych wody na cały rok. To cztery razy mniej niż w innych państwach UE. Jednym z powodów tego niekorzystnego stanu rzeczy jest niski poziom retencji wód. Na terenie Polski zatrzymujemy tylko ok. 6,5% tzw. rocznego odpływu rzecznego. To stanowczo za mało i stąd w PPSS znalazło się aż 68 propozycji zadań inwestycyjnych budowy i przebudowy urządzeń wodnych służących zwiększaniu retencji i wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy.

Jak podkreślają Wody Polskie plan przeciwdziałania skutkom suszy który będzie najważniejszym efektem projektu Stop suszy!, wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.

Projekt PPSS po konsultacjach społecznych zostanie następnie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 roku końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS, przeprowadzono bezprecedensową ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. dwie ogólnopolskie konferencje eksperckie. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020). Projektowi Stop suszy! towarzyszy kampania społeczna Pamiętaj o wodzie!

Źródło: Wody Polskie

Opracował: Krzesimir Drozd