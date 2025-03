Poważne zagrożenie suszą. Co z siewem zbóż jarych?

Susza coraz bardziej się uwypukla. Deficyt opadów jaki mieliśmy od jesieni wpływa na aktualny stan uwilgotnienia gleb. W takich warunkach nie powinniśmy odkładać siewu zbóż jarych.

Jest sucho

Analizując dane wskaźnika wilgotności gleby na stronach IMGW za ostatnie 3 m-ce możemy wnioskować, że obecnie mamy realne zagrożenie suszą.

Obecnie wilgotność gleby w warstwie 0-7 oraz 7-28 cm spada miejscami do 45 proc. (stan na 11.03).

Susza jest szczególnie groźna dla upraw prowadzonych na glebach lekkich. Są to gleby łatwo przepuszczalne, gdzie woda z opadów szybko przesiąka. Jednoczenie utrudniony jest podsiąk i zatrzymanie wilgoci z głębszych warstw gleb lekkich. Uprawy na glebach ciężkich też nie maja łatwo w warunkach suszy, ponieważ taka gleba łatwo ulega spękaniom, które dodatkowo przesuszają glebę i mogą uszkadzać korzenie roślin.

Siew zbóż jarych w suchych warunkach

Pamiętamy, aby przed siewem w miarę możliwości ograniczyć zabiegi uprawy roli do niezbędnego minimum, tak aby dodatkowo nie przesuszać gleby.

Jeśli uprawiamy zboża jare to biorąc pod uwagę aktualne warunki wilgotnościowe do siewu przystępujemy możliwie wcześnie. Opóźnienie terminu siewu skraca okres wegetacji roślin, oddziałując tym samym na plon i jego jakość.

Odkładnie zbiegu siewu, gdy możliwy jest wczesny wjazd w pole to błąd. Niestety część rolników go popełnia i później zastanawia się czy w suchych warunkach siać czy czekać? Można odpowiedzieć pytaniem: na co czekać, zwłaszcza jeśli prognoza nie przewiduje opadów deszczu na najbliższe dni? Sens odkładania terminu siewu, należy rozważyć indywidualnie, adekwatnie do stanowiska, typu gleb ich uwilgotnienia i uwzględniając prognozy pogody.

Przypominam, że siew zbóż jarych jest możliwy, gdy termometr wskazuje 2°C i nie należy obawiać się ewentualnych krótkotrwałych przymrozków. Gleba w ciągu dnia szybko się nagrzewa, zwłaszcza gdy jest nastawiona na wpływ promieni słonecznych.

Siać, nie czekać

Obecnie mamy ochłodzenie po ostatnich wysokich temperaturach. Synoptycy zapowiadają dla części kraju opady deszczu, co warto wykorzystać i siać, nie czekać.

Tam, gdzie opady deszczu są wątpliwe szczególnie nie należy odkładać siewu zbóż jarych. Miejmy na uwadze, że w nocy jest jeszcze zimno, temperatura mocno spada, ale wzrasta wilgotność i na polach widoczna jest rosa, która zapewnia niewielką, ale wystarczającą ilość wody dla kiełkujących zbóż.

Zboża jare są najbardziej wrażliwe na suszę w czasie intensywnego, szybkiego wzrostu. Pierwszy okres krytyczny zapotrzebowania na wodę oraz wrażliwość na wysokie temperatury przypada w fazie strzelania w źdźbło, drugi w fazie nalewania ziarna, co także przemawia za tym, aby nie odkładać siewu. Jeśli do pierwszego okresu krytycznego zapotrzebowania na wodę nie wystąpią opady deszczu przy aktualnych posuchach wówczas uprawy będą zagrożone.

Możliwe jest opóźnienie terminu siewu o kilka dni (do ok. 5-10.04.), ale trzeba się liczyć ze skróceniem okresu wegetacji zbóż, co obniży plon i jego jakość. Jęczmień siany w terminie opóźnionym będzie mógł być przeznaczony tylko na paszę (na browar siejemy wcześnie).

