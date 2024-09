Pöttinger z szeregiem nowości na sezon 2025

Na nowy sezon austriacki Pöttinger wprowadza wiele interesujących i innowacyjnych nowości: od pługów, przez brony wirnikowe, kultywatory do ultra płytkiej uprawy po siewniki.

Plano VT 6060: nowy kultywator do płytkiej uprawy

Pöttinger rozszerza swoje portfolio maszyn do uprawy gleby o 6- belkowy, ciągany kultywator do ultra płytkiej uprawy Plano VT 6060 o szerokości roboczej 6 metrów. Podczas prac projektowych szczególną uwagę zwrócono na całopowierzchniowe i płytkie podcięcie. Dzięki temu nowy kultywator jest specjalistą w zachowaniu wody w glebie i zapobieganiu erozji oraz w mechanicznym zwalczaniu chwastów i wmieszaniu w glebę międzyplonów. Ale może jeszcze więcej: z głębokością pracy do 15 cm jest przystosowany do wszechstronnego zastosowania.

Aerosem VT z komfortowym sterowaniem Profiline

Pneumatyczne, ciągane kombinacje do siewu Aerosem VT 5000 DD o szerokości roboczej 5,0 m i Aerosem VT 6000 DD o szerokości roboczej 6,0 m – teraz z komfortowym sterowaniem Profiline. Profiline oznacza sterowanie wszystkimi funkcjami hydraulicznymi siewnika Aerosem VT.

Aerosem FDD z nową szyną wysiewającą

Jedyna w swoim rodzaju koncepcja budowy siewnika Aerosem łączy w sobie niezawodność działania z elastycznością zastosowania. Na pierwszym miejscu stawiamy przy tym perfekcyjne odłożenie nasion. Gwarantuje to precyzyjne, uniwersalne dozowanie i przemyślany system redlic Dual Disc. Dodatkowe możliwości stwarza nowo skonstruowany system zbiornika przedniego – tj. wysiew wielu mieszanek jednocześnie.

Nowy kompaktowy obracalny pług zawieszany Servo 2000

Wraz z wprowadzeniem serii Servo 2000 Pöttinger całkowicie zmienił swoją ofertę pługów. Lekkie zawieszane pługi obracalne Servo 2000 dostosowane są do kompaktowych ciągników o mocy do 130 KM. Modele Servo 2000 są dostępne w wersji 3- i 4-skibowej – do wyboru są różne wysokości ramy i rozstawy korpusu. Po raz pierwszy lekkie pługi zawieszane firmy Pöttinger są dostępne z hydrauliczną regulacją szerokości cięcia – model Servo 2000 P. W Servo 2000 N znajduje się również dobrze znana hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom Nova. Pług standardowo wyposażony jest w zabezpieczenie mechaniczne i regulację szerokości cięcia.

Pługi Servo 4000 zostały dodatkowo wyposażone w opcję orki On-Land

Pługi Servo 4000 otrzymały dodatkowy pakiet wyposażenia, który zapewnia jeszcze większą wszechstronność użytkowania. Przy wyposażeniu On-Land pług może być używany zarówno w bruździe, jak i na niezaoranym polu (caliźnie).

Wyposażenie Servo 4000 do orki On-Land umożliwia szybkie przestawienie z orki w bruździe na orkę On-Land w zaledwie kilku prostych krokach.

Nowa, krótka kombinacja Fox 3000 D

Pöttinger zmodyfikował krótkie kombinacje tak, aby praca nimi wymagała jeszcze mniejszej siły ciągu i koszty paliwa były niższe. Konstrukcja Fox 3000 D jest bardziej uporządkowana, a smukły i stabilny kozioł zawieszenia poprawia widok na całą maszynę. Nowa, hydrauliczna regulacja głębokości pracy – dostępna jako opcja – zwiększa komfort obsługi. W kombinacji z siewnikami Pöttinger powstaje lekki w uciągu, ekonomiczny zestaw uprawowo-siewny.

Nowy Lion V 6040, czyli średnio ciężka, składana brona wirnikowa

Składane brony wirnikowe serii Lion V są przystosowane do pracy z ciągnikami o mocy do 320 KM. Firma rozszerza serię aż do szerokości roboczej 6,0 m. Prędkość wirnika można teraz regulować i dopasować do indywidualnych warunków pracy.

źródło:Pöttinger