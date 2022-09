Pöttinger z rekordowymi wynikami sprzedaży

Austriacka firma Pöttinger osiągnęła nowy rekord obrotów w roku finansowym 2021/22. W kolejnym trudnym roku obrotowym (od 1.sierpnia 2021 do 31. lipca 2022) firma zwiększyła swoje obroty o 25 proc., do 506 milionów euro.

Jak informuje firma, jest to największy wzrost w całej ponad 150-letniej historii firmy. Kwota eksportu wynosząca 91 proc. od wielu lat pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie.

W obrocie maszynami znowu najlepsze wyniki uzyskały maszyny do zbioru zielonek, które stanowią 67 proc. tego obrotu. W segmencie przyczep samozbierających, gdzie Pöttinger od wielu lat jest światowym liderem rynku, nowy model Jumbo nie tylko przyczynił się do ogromnego wzrostu obrotów o prawie 13 procent, ale również został wyróżniony nagrodą Farm Machine 2022.

Udział maszyn do uprawy gleby w ogólnej sprzedaży maszyn wynosi 33 proc. Obrót ten tworzą inteligentne maszyny uprawowe i siewniki, jak również nowy segment maszyn do mechanicznej pielęgnacji upraw.

Firma odnotowała również pozytywny rozwój w sprzedaży oryginalnych części zamiennych. Wzrost o okrągłe 12 proc. wynika przede wszystkim z efektywności pracy centrum logistycznego, działu serwisu i wieloletniej dostępności części zamiennych i roboczych do starszych modeli maszyn.

W Austrii w minionym roku obrotowym (2021/22) – mimo bardzo wysokiego udziału w rynku – udało się go jeszcze zwiększyć sprzedaż. W całym obrocie firmy zajmuje on 9 proc., co pozwala Austrii pozostać w gronie największych rynków zbytu i nadal zajmować trzecie miejsce w statystykach ogólnych.

Miniony rok zapisał się również bardzo pozytywnym rozwojem obrotów na rynkach zagranicznych. Ze względu na pandemię i wojnę w Ukrainie oczywiście z różnym przebiegiem: kwota eksportu wyniosła 91 proc. Blisko 60 proc. całego obrotu wypracowały Niemcy, Francja, Austria, Polska, USA i Szwajcaria. Największymi rynkami zbytu w odniesieniu do obrotu całkowitego są Niemcy z blisko 18 proc. i Francja z prawie 15 proc. Obydwa rynki odnotowały w minionym czasie kolejny wzrost sprzedaży

Kolejnymi rynkami z ponadprzeciętnymi wzrostami obrotów są kraje Ameryki Północnej: USA (+75 proc.) i Kanada (+29 proc.), a także Australia (+34 proc.). W niektórych krajach europejskich, jak Belgia (+52 proc.), Polska (+36 proc.), czy kraje skandynawskie: Szwecja i Dania (każdy kraj po blisko 35 proc. wzrostu) również odnotowano mocny wzrost popytu.

Istotny wkład w intensywny rozwój rynków zagranicznych miało 17 centrów dystrybucji zlokalizowanych na całym świecie i pięć zakładów produkcyjnych w Europie. Łącznie w minionym roku obrotowym zatrudnionych było 2.017 osób z 36 różnych krajów całego świata.