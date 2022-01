Pöttinger rozbudowuje swoje centrum testów

Centrum Technologii i Innowacji TIZ w Grieskirchen (AT) należy do najnowocześniejszych centrów testujących elementy konstrukcyjne w Europie. W dniu 11. stycznia 2022 roku Regionalny Dyrektor ds Ekonomii Markus Achleitner wspólnie z trzyosobowym Zarządem i Dyrektorem Zarządzającym TIZ, wbili symboliczną łopatę inaugurując budowę trzeciej części centrum.

Pöttinger jest z jednym z udziałowców, razem z Radą Gmin Grieskirchen, St. Georgen, Tollet oraz miejscową agencją Business Upper Austria. Powstanie nowa przestrzeń: w TIZ 3 dzięki inwestycji wielkości 6,3 mln euro, powstanie nowy budynek z halą o powierzchni 1.800 m2 i przestrzenią biurową wielkości ok. 500 m2. Zakończenie budowy TIZ 3 jest zaplanowane na grudzień 2022.

Markus Baldinger, członek zarządu Pöttinger ds. Badań, Rozwoju i Cyfryzacji, komentuje rozbudowę: -Centrum Technologii i Innowacji (TIZ) jest sercem firmy Pöttinger pod względem zapewnienia wysokiej jakości. Od 18 lat są tu testowane maszyny pod kątem ich jakości i przydatności do pracy w warunkach zbliżonych do realnie występujących na polu. Badanie, rozwój i kontrola idą tu ręka w rękę. Centrum testów jest w branży maszyn rolniczych jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na całym świecie i cieszy się znakomitą opinią. Przeprowadzane tu testy pozwalają zaoszczędzić czas i koszty: aż do 75 procent w porównaniu z praktycznym testem na polu. W krótkim okresie czasu można przetestować żywotność maszyny. Test wytrzymałości części konstrukcyjnych w kilka miesięcy pokazuje realne zużycie w całym okresie eksploatacji maszyny w warunkach naturalnych, gdzie przy dużych maszynach trwa to ponad 5 lat, po przepracowaniu do 30 tys. ha. Maszyny Pöttinger mają za zadanie osiągać najlepsze efekty pracy. Aby to zrobić, rozwiązania techniczne musza być niezawodne. Dodatkowo z nowego centrum będą mogli również korzystać klienci z różnych krajów i branż, jak przemysł lotniczy, budowa maszyn czy elektromobilność.