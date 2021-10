Pöttinger Aerosem 6002 FDD: Siewnik z nowym przednim zbiornikiem na nasiona

Austriacka firma rozszerza swoją ofertę siewników pneumatycznych Aerosem FDD od listopada br. Wielokrotnie nagradzany siewnik pojawi się na rynku w szerokościach roboczych 4, 5 oraz 6 m, w wersji składnej i przednim zbiornikiem.

Nowoskonstruowany zbiornik umożliwia transportowanie jeszcze większych ilości nasion do siewnika. Do wyboru są zbiorniki o pojemności 1,7 lub 2,4 tys. litrów, które są wyposażone w jednolitą, szczelną pokrywę. Podczas prac konstrukcyjnych duża wagę położono na komfort obsługi i łatwy dostęp przy napełnieniu i wykonaniu próby kręconej. Platforma załadowcza z dwoma stopniami, daje napełniającemu zbiornik lepszy widok. Przy zamawianiu zbiornika przedniego, do wyboru jest standardowe, proste dozowanie lub zupełnie nowe dozowanie podwójne.

Metoda siewu Single Shoot umożliwia oprócz siewu nasion również podsiew nawozów, mikrogranulatów oraz innych rodzajów nasion, w jednym przejeździe roboczym i w jeden rowek wysiewu. To rozwiązanie daje maksymalną elastyczność zastosowania.

Szyna wysiewająca Aerosem FDD jest sprzężona z broną wirnikową przez system mocujący, który pozwala na jej szybki montaż i demontaż. Wyjątkowym rozwiązaniem w nowej szynie wysiewającej jest to, że podczas rozłączenia, przez sztywne połączenie szyny wysiewającej i głowicy rozdzielacza, wystarczy tylko kilka ruchów ręka, aby oddzielić szynę wysiewającą od brony wirnikowej. Dzięki temu, w kilka minut brona wirnikowa może być wykorzystana do pracy solo.

Z kolei kompaktowa, składana szyna wysiewająca z krótkim zaczepem, przesuwa punkt ciężkości blisko ciągnika. Głowica rozdzielacza jest osadzona na szynie wysiewającej i dzięki opatentowanemu systemowi jest utrzymywana w pozycji pionowej. Opatentowane osadzenie głowicy rozdzielacza zapewnia pionowe ustawienie i tym samym idealne rozdzielenie poprzeczne. Sprawdzona podwójna redlica talerzowa Dualdisc z krokiem 30 cm, wspomaga właściwe odłożenie nasion w glebie. Ustawienie nacisku redlic w sposób mechaniczny lub na życzenie hydrauliczny, jak również ustawienie głębokości pracy, przeprowadza się wygodnie z boku maszyny

Rozdzielenie nasion odbywa się przez głowicę rozdzielacza, z opcjonalnymi pojedynczo sterowanymi wylotami (IDS). Operator, gdy maszyna ma pełne wyposażenie, może ustawić na terminalu szerokość śladu ścieżek technologicznych i szerokość ogumienia i w ten sposób właściwe ustawić ścieżki.