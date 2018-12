Potrzebna jest dodatkowa pomoc dla producentów trzody chlewnej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dodatkowego wsparcia dla producentów trzody chlewnej – w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

– Do tej pory płatności związane do zwierząt przysługiwały hodowcom do ilości sztuk bydła domowego (Bos taurus), owcy domowej (Ovis aries) i kozy domowej (Capra hircus). Naszym zdaniem w tej grupie powinni znaleźć się również hodowcy trzody chlewnej.

Według danych GUS, pogłowie świń w czerwcu 2018 r. liczyło 11 827,5 tysięcy sztuk. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku nastąpił wzrost o 4,2%. Wzrost pogłowia wystąpił w grupie warchlaków o 4,8% i świń na ubój (tuczników) o 10,2%. W pozostałych grupach pogłowie obniżyło się: prosiąt o 4,8%, świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 1,7%, w tym loch o 1,6%. Liczebność trzody wzrosła, ale cena spadła. Z analizy rzeczoznawców Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I połowie tego roku przeciętnie za 1 kg żywca wieprzowego płacono w skupie 4,49 zł, czyli o 13,8 % mniej od ceny w I połowie 2017 r. Na targowiskach ta cena kształtowała się na poziomie 4,92 zł i była o 1,8% niższa niż przed rokiem – informuje KRIR.

Sytuację na rynku trzody chlewnej utrudnia afrykański pomór świń. Dlatego zdaniem samorządu rolniczego, powinno się wprowadzić zmianę w ustawie polegającą na dołączeniu loch do płatności do zwierząt. Jak zaznacza KRIR, pozwoliłoby to w większym stopniu zrekompensować wysokie koszty produkcji i koszty ponoszone na bioasekurację.

Źródło: KRIR