Potężny Case IH Quadtrac 715 ciągnikiem roku 2025

Quadtrac 715, nowy topowy model w gamie ciągników Case IH, zwyciężył w kategorii Tractor of the Year 2025 HighPower dla modeli o mocy powyżej 300 KM pierwszego dnia targów EIMA 2024 w Bolonii we Włoszech.



Najnowsze rozwiązanie zastosowane w ciągniku Quadtrac, zawieszenie mechaniczne z amortyzacją hydrauliczną, zapewniające dodatkowy komfort i bardziej efektywny uciąg, zostało wyróżnione nagrodą EIMA Technical Innovation Award. Większe koła napędowe maksymalizują przenoszenie mocy i zapewniają większe zaangażowanie gąsinic, podczas gdy większy ślad zwiększa przyczepność i zmniejsza ugniatanie gleby. Pomagają w tym dwuosiowe walce środkowe, które wyrównują nacisk na każdą gąsienicę, eliminując obciążenie punktowe.

Mniejsze nakłady serwisowe

Większy komfort umożliwia pracę przy wyższych prędkościach na polu, zwiększając wydajność pracy. Czas serwisowania jest zminimalizowany dzięki automatycznemu napinaniu gąsienic, eliminacji punktów smarowania podwozia, przezroczystym pokrywom olejowym oraz bezobsługowym tulejom i sworzniom.

– Cieszymy się, że doceniono ciężką pracę naszego zespołu inżynierów nad opracowaniem nowych możliwości Quadtrac, które wspierają duże gospodarstwa w maksymalizacji wydajności – mówi Marco Lombardi, Head of Case IH i STEYR w regionie EMEA.

– Jako twórcy czterogąsienicowego ciągnika przegubowego nadal rozwijamy tę kultową konstrukcję, aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom rolnictwa wielkoobszarowego. Jest to najbardziej wydajny ciągnik, jaki kiedykolwiek zbudowała marka Case IH, zapewniający nowy poziom mocy, trakcji i wydajności hydraulicznej, który pomoże właścicielom zrobić więcej w krótszym czasie, a tym samym obniżyć całkowity koszt posiadania – kontynuuje.

Potężny silnik o mocy prawie 800 KM

Ogólnoeuropejskie jury składające się z dziennikarzy zajmujących się maszynami rolniczymi oparło swoje oceny na takich obszarach jak osiągi silnika, oszczędność paliwa i normy emisji, płynność przekładni i niezawodność. Nowy Quadtrac 715, zaprojektowany z myślą o pomocy największym gospodarstwom rolnym w jak najwydajniejszej pracy na polau przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia paliwa, roboczogodzin i nacisku na glebę, jest wyposażony w silnik FPT Cursor 16 TST z podwójnym turbodoładowaniem.

Wytwarza on 778 KM przy 1900 obr/min i maksymalny moment obrotowy wynoszący 3356 Nm przy 1400 obr/min z bezobsługowym układem oczyszczania spalin spełniającym wymogi normy emisji spalin Stage V.

Ciągnik wyposażono w przekładnię PowerDrive powershift, a zamontowany po prawej stronie Multicontroller steruje kierunkiem jazdy w połączeniu z lewym przełącznikiem zamontowanym na kolumnie kierownicy.

Nie tylko zawieszenie

Inne innowacje w najnowszym modelu Quadtrac obejmują konfigurowalne przyciski umożliwiające operatorom dostosowanie elementów sterujących do preferencji, AccuTurn – w pełni automatyczny system zawracania na uwrociach – automatyczną blokadę układu kierowniczego narzędzia ciągniętego, aby zapobiec uszkodzeniom podczas cofania oraz przepływ oleju do 428 l/min, aby dopasować się do wymagających narzędzi. Funkcje zapewniające komfort i wygodę obejmują automatyczne obracanie stopni i nowy pakiet oświetlenia o łącznej mocy 76 620 lumenów. Nowy Quadtrac 715 jest również wyposażony w system automatycznego kierowania AccuGuide i współpracuje z nową aplikacją do monitorowania i zarządzania Case IH FieldOps™.