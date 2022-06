Potężny 14-litrowy Cummins pod maską i ten dźwięk… Takich ciągników już nie robią [video]

W środę w gospodarstwie Agrodan odbył się Dzień Pola Agro Trade. Poza interesującymi rozmowami dotyczącymi nawozów, uprawy czy w końcu premiery narzędzia Agro Bag trochę nieoczekiwaną atrakcją imprezy został przegubowy ciągnik marki Ford, New Holland i… Versatile zarazem.

Za konstrukcję ciągnika Ford 9480 odpowiada tak naprawdę Versatile, marka nabyta przez koncern Ford-New Holland w 1987 roku. Stąd swego rodzaju “bałagan” na masce ciągnika; na osłonie chłodnicy znajdziemy bowiem logo New Hollanda, pod oznaczeniem modelu napis Versatile, zaś za nim nazwę marki Ford.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, Ford konstrukcyjnie korzysta z know how marki Versatile specjalizującej się przez lata w produkcji przegubowych ciągników o dużej mocy. Za napędzanie modelu 9480 odpowiada potężny 14-litrowy, 6-cylindrowy motor marki Cummins z 4. zaworami na cylinder i mocą 300 koni mechanicznych. To jednak nie był koniec jego możliwości, bowiem w największym modelu z serii – 9880 – jednostka ta osiągała 400 KM. Wrażenie też robi maksymalna wartość momentu obrotowego, wynosząca w modelu 9480 1404 Nm i osiągana przy 1400 obr./min.

Ciągnik dysponował też zautomatyzowaną przekładnią typu powershift w wariancie 12+4.

Maszyna została przywieziona do Polski z Kanady i pracuje w gospodarstwie od 2005 na areale ok. 2 tys. ha.

– To maszyna, w którą wsiadasz i jedziesz. Jeśli chodzi o awarie, zdarzały się same błahostki – mówi kierownik gospodarstwa Agrodan Tomasz Godzieba.

