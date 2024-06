Potężne spadki cen rzepaku pomimo gorszych prognoz zbioru

Pierwszy tydzień czerwca nie rozpoczął się dobrze dla notowań rzepaku, którego ceny wyraźnie spadły. Na minusie zamknęły się również notowania soi oraz pszenicy, zarówno w Europie, jak i za Oceanem.

W poniedziałek rzepak zanotował znaczne straty na giełdzie Matif, gdzie kontrakt sierpniowy spadł o 8,25 EUR do najniższego od dwóch tygodni poziomu 479,25 EUR/t. Na rzepak wpływ miał słaby handel soją w USA, gdyż lipcowy kontrakt na nią na CBoT spadł o 20,50 centa do najniższego poziomu od miesiąca wynoszącego 1184,5 centów /buszel. Powodowane jest to słabym popytem eksportowym i oczekiwaniami dotyczącymi wysokiego tempa siewu. Raport o postępie upraw opublikowany po zamknięciu rynku wykazał, że zasiano 78% soi, co oznacza wzrost o 10 % ze stanem sprzed tygodnia i 5% więcej niż średnia z pięciu lat. Jednak oczekiwania analityków na poziomie 80% nie spełniły się.

Dodatkowo firma doradcza Strategie Grains obniżyła prognozę zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej o 180 tys. ton do 17,9 mln ton, czyli o 10% poniżej zbiorów ubiegłorocznych, ze względu na deszczową pogodę we Francji i mróz w Europie Środkowej. Analitycy uważają, że bilans rzepaku w kolejnym sezonie będzie napięty ze względu na spodziewany spadek produkcji i niskie zapasy finalne w sezonie 2023/24 . Deficyt może jedynie częściowo zrekompensować większy import z krajów trzecich , zwłaszcza z Ukrainy i Australii.

Na minusie zamknęły się również notowania pszenicy zarówno w Europie jak i w USA. Kontrakt wrześniowy na Matif zamknął się dzienną stratą w wysokości 0,50 EUR przy cenie 258,75 EUR/t. Na CBoT cena spadła natomiast o 65,75 centów do 672,75 centów/buszel.

Oczekuje się, że w nadchodzących dniach na południu Rosji będzie gorąco i sucho, a temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza . W środkowej Rosji nie należy spodziewać się tak wysokich temperatur i opadów. Przewidywania początkowo doprowadziły do ​​wzrostu cen w Paryżu, ale słaby handel w Chicago i realizacja zysków sprowadziły kontrakt wrześniowy z powrotem poniżej 260 euro na Matif.

Nowe szacunki dotyczące zbiorów przygotowane przez urząd ds. rolnictwa ABARES dla Australii również okazały się nieco niedźwiedzie . W porównaniu z prognozą sprzed trzech miesięcy. Obecnie oczekuje się, że zbiory pszenicy wynoszące 29,1 mln ton będą większe o 700 tys. ton, co odpowiada obecnym szacunkom USDA na poziomie 29 mln ton.

Raport Crop Progress Report sporządzony przez USDA opublikowany po zamknięciu rynku wykazał, że 49% zapasów pszenicy ozimej w USA oceniono na dobre i doskonałe, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z ubiegłotygodniowym szacunkiem i jest to najlepszy odczyt dla tej pory roku od 2021 r.

