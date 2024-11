Potencjalne nowe cła powodują spadki cen rzepaku

Wczorajszy handel, szczególnie w handlu rzepakiem zdominowały zapowiedzi prezydenta elekta Donalda Trumpa o możliwości wprowadzenia nowych ceł, które dotknęłyby m.in. Kanadę, czyli dużego producenta rzepaku. Dużo lepiej przebiegał natomiast handel w przypadku kontraktów na pszenicę.

We wtorek ceny pszenicy na Matif zamknęły się nieco wyżej i najczęściej handlowany marcowy kontrakt zamknął się zyskiem o 0,50 EUR przy cenie 225,75 EUR/t. Na CBoT marcowy kontrakt zanotował dzienny zysk na poziomie 2,25 centa rosnąc do 559 centów/buszel.

Pszenica skorzystała we wtorek na nieco lepszym popycie międzynarodowym . Różne przetargi na pszenicę wykazały dalsze zainteresowanie zakupami w krajach importujących. Dobry bilans zapasów w USA oraz lepsze warunki wegetacyjne w UE i na Ukrainie nie pozwoliły na osiągnięcie wyższych zysków. W czwartek inwestorzy na amerykańskich giełdach zajmowali krótkie pozycje przed Świętem Dziękczynienia .

Po znaczącym spadku cen w poniedziałek, wczorajsze pokrycie krótkich pozycji przez inwestorów na Matif również spowodowało lekkie ożywienie. Ceny pszenicy zachodnioeuropejskiej są jednak w dalszym ciągu zbyt wysokie w porównaniu z towarami z Rosji, aby móc wprowadzać duże ilości na rynek światowy. Jednak obecne wysokie tempo eksportu na Morzu Czarnym spowoduje gwałtowny spadek wolumenu rosyjskiego eksportu w drugiej połowie roku gospodarczego, co powinno również otworzyć możliwości eksportowe dla niemieckiej pszenicy.

Zupełnie odmiennie wyglądała natomiast sytuacja w przypadku notowań oleistych, gdzie kontrakt lutowy na rzepak na Matif stracił 7,50 EUR spadając do 506,75 EUR/t, a na CBoT kontrakt styczniowy na soję spadł o 2,25 centa do 983,5 centów/buszel.

Rynek soi w USA znajduje się pod wpływem polityki nowego prezydenta USA Donalda Trumpa, który ogłosił, że nałoży 25% cło na import z Kanady i Meksyku. Jednocześnie zapowiedział dodatkową stawkę 10% na import z Chin. Jednym ze skutków może być to, że import zużytego oleju kuchennego z Chin i oleju rzepakowego z Kanady, które są wykorzystywane jako surowiec w amerykańskim przemyśle biodiesla, stanie się droższy co zwiększyłoby popyt na olej sojowy produkowany w USA. Jednak pojawiają się obawy, że polityka taryfowa Trumpa może zwiększyć popyt krajowy, ale spowodować spadek amerykańskiego eksportu do Chin . Wpływ polityki na rynek nasion oleistych w średnim terminie pozostanie znaczący i będzie powodował niepewność.

Natomiast w Kanadzie na ICE kontrakty terminowe na rzepak powróciły do ​​spadków rozpoczętych w zeszłym tygodniu. Styczniowe kontrakty terminowe spadły o 12,70 CAD (2,1%) do 580,30 CAD/t, co oznacza spadek o 10,5% od ostatniego poniedziałku. Niższe ceny rzepaku w Kanadzie mogą uatrakcyjnić kanadyjski eksport do UE i wywrzeć presję na europejski rynek rzepaku .

Źródło: Kaack