Poszukiwane dobre jakościowo pszenice: Ceny zbóż 02.08.2024

Początek nowego miesiąca nie przynosi większych zmian w cennikach skupowych i stawki za zboża zmieniają się tylko nieznacznie, co nie zmienia całościowego obrazu rynku. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 02.08.2024 r.?

Ceny zbóż cały czas nie mogą ruszyć w górę i to pomimo tego, że do skupów trafia sporo mniej towaru niż w latach ubiegłych o tej porze roku. Z pewnością nie sprzyja temu sytuacja na światowych rynkach, gdzie ceny cały czas spadają.

Obecnie poszukiwane są dobre jakościowo pszenice, ale tych nie jest zbyt dużo i takie zboża, które mają dobre parametry pod względem białka i glutenu utrzymują w miarę dobre ceny. W przypadku pozostałych gatunków również obserwujemy stabilizację, tyle że na sporo niższych poziomach cenowych.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać nawet 1000 zł za tonę. W przypadku skupów w głębi kraju ceny są jednak standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie ceny zaczynają się od poziomu 680 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 840 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 600 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 770 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t, a minimalnie można dostać 550 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane jest pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 710 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 460 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 620 zł, a ceną minimalną jest 490 zł/t. Minimalnie spadła cena rzepaku, za który maksymalnie można dostać 2050 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1880 zł/t.

Minimalnie wzrosły ceny kukurydzy i maksymalnie można dostać 830 zł/t, a minimalnie jest to poziom 690 zł/t. Z kolei za owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 820 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 570 zł za tonę.