Postęp zbiorów wywiera presję na ceny pszenicy. Ta znów tanieje razem z rzepakiem

Po chwilowym odbiciu w środę, wczoraj pszenica, rzepak i kukurydza znów staniały. Na Matifie cenaa pszenicy spadła o 3,75 EUR/t do 226,75 EUR/t, co oznacza najniższy poziom od 30 kwietnia. W Chicago cena spadła o 9,25 ct/bu do poziomu najniższego od dwóch miesięcy – 572,75 ct/bu.

Postępujące żniwa w USA, na Ukrainie czy w Europie Południowej wywierają coraz silniejszy wpływ na ceny zbóż na światowych giełdach. Podwyższenie prognoz zbiorów dla Rosji, Ukrainy czy szacowane na rekordowe zbiory w Rumunii również nie pomagają w kontekście wzrostu cen. Ponadto globalny popyta nadal jest ograniczony.

Rzepak staniał o 2,75 EUR/t do 463,5 EUR/t, zaś soja staniała o 18,75 ct/bu do 1155,25 ct/bu. Presję na ceny soi wywierają dobre warunki pogodowe w USA, jednak dzięki mniejszym perspektywom zbiorów w Europie, rzepakowi udało się uniknąć większych spadków.

Dobre warunki pogodowe nie pozwoliły się wybić cenom kukurydzy; ta staniałą w Chicago o 10,25 ct/bu i o 2 EUR/t do 208 EUR/t w Paryżu. Do spadków doszło pomimo wzrostu produkcji bioetanolu w USA.

Źródło: Kaack